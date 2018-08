5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Depois da Galp Energia na segunda-feira e dos CTT no dia de ontem, hoje é a vez de a Corticeira Amorim e o Santander Totta divulgarem as suas contas dos primeiros seis meses do ano – a primeira antes da abertura da praça lisboeta e o banco pelas 12:00.





Os CTT, por seu lado, irão estar a reagir ao anúncio de uma queda de 65% dos seus lucros entre Janeiro e Junho, uma vez que a apresentação dos resultados foi feita depois do fecho da sessão da bolsa nacional.

Esta quarta-feira são várias as fabricantes automóveis que apresentam os números das suas vendas nos EUA em Julho, entre elas a americana Ford e a italo-americana Fiat Chrysler. Estima-se que o ritmo de vendas de carros norte-americanos tenha desacelerado devido ao desvio dos gastos dos consumidores para as habituais promoções do feridado do 4 de Julho (Dia da Independência).





Já a Tesla, que fabrica veículos eléctricos, irá reportar os seus resultados do segundo trimestre.

A Apple irá estar hoje a reagir aos seus resultados do terceiro trimestre, reportados ontem após o fecho de Wall Street e que agradaram aos investidores. Na negociação do "after-hours", a empresa seguia a valorizar mais de 3% e há analistas que acreditam que pode ser hoje que o seu valor em bolsa chega à marca de 1 bilião de dólares.





As contas do terceiro trimestre e o ‘guidance’ para o quarto trimestre da tecnológica liderada por Tim Cook superaram as expectativas dos analistas, o que animou as suas acções e, por arrasto, as restantes cotadas do sector. O Facebook, que ontem anunciou ter eliminado 32 contas falsas e suspeitas de estarem a tentar influenciar as eleições intercalares de Novembro próximo nos EUA, também ganhava terreno fora do horário regular de Wall Street e hoje será de esperar que assim possa continuar.





Fed deixa taxa de referência inalterada

O banco central norte-americano deverá deixar a taxa dos fundos federais inalterada esta quarta-feira, com o presidente da Reserva Federal (Fed) dos EUA a reiterar a intenção de continuar a normalizar as taxas de juro no país.





Além da Fed, também o Banco do Brasil e o banco central indiano tomam hoje decisões de política monetária.





Novos dados económicos na Europa e EUA

Destaque esta quarta-feira para os índices dos gestores de compras (PMI) da IHS Markit para a indústria, relativos a Julho, tanto para a Zona Euro como para os Estados Unidos.





Ainda nos EUA, destaque também para o relatório da ADP sobre o emprego no sector privado, em Julho.