CTT e Jerónimo Martins pressionam bolsa nacional

Os CTT lideram as perdas na bolsa nacional após apresentarem uma baixa de 65% nos lucros, já depois do fecho da sessão anterior. A retalhista de Soares dos Santos também pesa no desempenho do PSI-20.

O principal índice da bolsa nacional recua 0,07% para os 5.615,78 pontos, com sete cotadas a subir, seis a descer e cinco inalteradas. Na Europa, o sentimento é positivo, com as principais praças a valorizar.



Na agenda internacional está a comunicação da Fed, que deverá deixar a taxa dos fundos federais inalterada esta quarta-feira. Dos EUA, esperam-se também notícias acerca das tensões comerciais com a CHina, uma vez que se espera um encontro para breve - mas foi noticiado que a Casa Branca considera agravar as tarifas.



Afunilando para a Europa, sabe-se esta quarta-feira mais um indicador: os índices dos gestores de compras (PMI) da IHS Markit para a indústria, relativos a Julho. Este índice constitui mais uma pista acerca da força da economia, depois de esta terça-feira ter sido divulgado um recuo no emprego mas também um abrandamento do crescimento da economia para o nível mais baixo em dois anos.



No espectro verde, destaque para a Corticeira Amorim. A cotada sobe 0,88% para os 11,40 euros depois de ter anunciado uma Em Lisboa, CTT e Jerónimo Martins pressionam o PSI-20. A operadora de correios nacional desliza 2,99% para os 2,916 euros na primeira sessão após a divulgação de resultados, na qual apresentou uma queda de 65% dos seus lucros entre Janeiro e Junho. A retalhista cai 0,71% para os 12,64 euros.No espectro verde, destaque para a Corticeira Amorim. A cotada sobe 0,88% para os 11,40 euros depois de ter anunciado uma subida de 9,2% nos lucros , justificada pelas vendas. (Notícia em actualizada às 08:21 com mais informação)