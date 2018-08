5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta sexta-feira o INE divulga as estatísticas do turismo relativas ao ano passado. Lá fora, espera-se que a taxa de desemprego tenha descido em Julho nos EUA. Destaque ainda para a possibilidade de a Fitch poder avaliar a dívida soberana da Alemanha.

INE divulga estatísticas do turismo em 2017

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta sexta-feira as estatísticas do turismo em 2017.



Na Zona Euro, o destaque vai para as vendas a retalho em Junho, bem como para os índices dos gestores de compras (PMI) da IHS Markit. Serão divulgados os PMI compósitos, bem como os dados desagregados para os serviços, tanto para o conjunto da Zona Euro como para a Alemanha, Itália e França.





Desemprego nos EUA baixa em Julho

A taxa de desemprego nos EUA deverá ter recuado em Julho. Segundo as estimativas da Bloomberg, o indicador deverá ter caído para 3,9%, face aos 4% registados em Junho, com os números do emprego a confirmarem a robustez da recuperação da economia dos Estados Unidos.



Ainda nos EUA, teremos também os dados relativos à balança comercial.





Fitch avalia dívida da Alemanha

A agência de notação financeira Fitch tem agendada uma possível acção de "rating" para a dívida soberana da Alemanha. A entidade poderá avaliar o impacto das tarifas norte-americanas sobre a economia germânica, que é fortemente dependente das exportações.



Os relatórios sobre os ratings e perspectivas para as dívidas soberanas podem não ser publicados, uma vez que o calendário de eventuais revisões das notações soberanas é apenas indicativo.





Apple e Tesla vão continuar a sustentar Wall Street?

O adensar da disputa comercial entre Washington e Pequim pressionou a negociação em Wall Street, à semelhança do resto do mundo, mas a valorização das acções da Apple foi suficiente para que as bolsas norte-americanas fechassem em terreno positivo. A tecnológica liderada por Tim Cook alcançou ontem uma capitalização bolsista de um bilião de dólares, sendo a primeira cotada norte-americana com o estatuto de "trillion-dollar baby".



Por outro lado, a Tesla continuou a reagir bem às suas contas do segundo trimestre e disparou perto de 17%, ajudando também ao movimento de subida do outro lado do Atlântico.





Plataformas de petróleo em destaque nos EUA

A Baker Hughes, fornecedora norte-americana de serviços a campos petrolíferos, divulga hoje o relatório semanal sobre o número de plataformas de petróleo e gás nos Estados Unidos.



As cotações do crude estiveram ontem a negociar em alta, impulsionadas pela queda nos inventários de um dos maiores pontos de entrega do West Texas Intermediate (WTI, crude de referência dos EUA) em Cushing, Oklahoma.