Bolsa nacional sobe pelo segundo dia

Miguel Baltazar/Negócios

O PSI-20 sobe 0,04% para 5.613,67 pontos, numa altura em que sete cotadas valorizam, enquanto oito desvalorizam. Estáveis seguem três cotadas. Entre as congéneres europeias a tendência é igualmente de ganhos, numa altura em que os receios em torno da guerra comercial entre os EUA e a China parecem ter acalmado.

Na bolsa nacional, as subidas do BCP, da Jerónimo Martins, dos CTT e da Nos estão a ser determinantes para o desempenho do índice, que está a subir há dois dias consecutivos.

As acções do banco estão a subir 0,54% para 0,261 euros, enquanto os títulos da retalhista estão a apreciar ,16% para 12,88 euros.

A contribuir para a subida ligeira da praça nacional está ainda a Nos, ao avançar 0,82%, assim como os CTT, que apreciam 0,33% para 3,048 euros.

Do lado oposto, e a travar os ganhos da bolsa, estão as acções do grupo EDP, com a eléctrica liderada por António Mexia a cair 0,31% para 3,504 euros e a EDP Renováveis a ceder 0,40% para 8,775 euros.



Em queda está também a Galp Energia, ao perder 0,14% para 17,595 euros.

No sector do papel, a Altri e a Semapa sobem 0,23% para 8,90 euros e 0,24% para 20,65 euros, respectivamente, enquanto a Navigator desce 0,12% para 4,992 euros.

(Notícia actualizada com mais cotações)