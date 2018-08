5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quarta-feira os dados do emprego no segundo trimestre vão estar em foco por cá. Lá fora são as tensões comerciais EUA-China, os dissabores da lira e dos juros turcos, a Tesla e o petróleo que centram as atenções.

A evolução do emprego no segundo trimestre

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta quarta-feira as estatísticas do emprego no segundo trimestre. No resto da Europa, destaque para a inflação na Hungria.





Teremos também os dados da inflação no Brasil, ao passo que os números do comércio na China poderão influenciar o sentimento dos investidores numa altura de fortes tensões comerciais com os EUA.



Do lado empresarial, destaque para a apresentação de contas da Yamaha Motor, Toshiba, Novo Nordisk, Thomson Reuters e 21st Century Fox.





Bolsas quebram com data de novas tarifas comerciais?

Ontem à noite os EUA anunciaram que vão impor, a partir de 23 de Agosto, tarifas aduaneiras de 25% sobre o equivalente a mais 16 mil milhões de dólares de produtos chineses importados pelo país, intensificando assim as tensões comerciais entre Washington e Pequim.





As bolsas têm evoluído muito ao sabor da prudência dos investidores perante os avanços e retrocessos nesta disputa comercial, podendo hoje reagir em baixa a esta nova informação.





Tesla vai continuar a disparar?

As bolsas do outro lado do Atlântico estavam ontem a ter uma sessão morna, com a cautela a imperar juntos dos investidores devido às tensões comerciais entre os EUA e China, quando um tweet de 61 caracteres do CEO da Tesla mudou tudo. Elon Musk escreveu na rede social das micromensagens, dizendo que está a pensar retirar a Tesla de bolsa, a 420 dólares por acção. O mercado reagiu de imediato em alta, tendo as acções chegado a disparar 13,30% para 387,46 dólares.