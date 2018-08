5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quarta-feira o Tesouro volta ao mercado, com a emissão de dívida de curto prazo, para captar até mil milhões de euros. As tecnológicas continuam no centro das atenções, bem como a Turquia e os inventários norte-americanos de crude.

Tesouro volta ao mercado com dívida de curto prazo

O IGCP vai ao mercado para financiar dívida de três e 11 meses. No total, a agência que gere a dívida pública nacional prepara-se para angariar até mil milhões de euros.



A última vez que o IGCP foi ao mercado foi há cerca de um mês, através da emissão de bilhetes do Tesouro a seis e 12 meses. Na altura, colocou 1.750 milhões de euros, com ambas as taxas a permanecerem em terreno negativo, ainda que menos negativas do que em emissões anteriores.





Apple, Amazon e Tencent no centro das atenções

As tecnologias vão continuar a estar no radar dos investidores, numa altura em que estão a impulsionar de novo as bolsas.



As norte-americanas Apple e Amazon negociaram ontem em torno dos máximos históricos com que inauguraram a semana, ao passo que a chinesa Tencent tem contas trimestrais para mostrar e para o mercado digerir.





Alívio na Turquia contagia mercados mundiais

Os investidores aliviaram a pressão sobre a Turquia e isso reflectiu-se um pouco por toda a Europa. As bolsas europeias terminaram sem uma tendência definida, mas os juros desceram e as moedas recuperaram – muito à conta da valorização da lira após intervenção do banco central turco.



Apesar do alívio de ontem, as atenções continuam focadas em Ancara, sobretudo numa altura em que as relações entre a Turquia e os EUA se mantêm tensas.





EUA divulgam dados dos stocks de petróleo

A Administração de Informação em Energia (sob a tutela do Departamento norte-americano da Energia) divulga os dados relativos aos inventários norte-americanos de crude na semana passada, bem como as reservas de destilados e gasolina.



De acordo com um inquérito da Bloomberg aos analistas, as reservas dos EUA deverão ter registado uma quebra na semana passada, pela segunda vez consecutiva – o que, a confirmar-se, deverá contribuir para a continuação da subida dos preços do petróleo nos mercados internacionais.





A inflação no Reino Unido e as vendas a retalho nos EUA

Em matéria de dados económicos, os destaques desta quarta-feira vão para os dados da inflação no Reino Unido e para as vendas a retalho e a produção industrial nos Estados Unidos.



Os economistas apontam para a sexta subida consecutiva nas vendas a retalho do outro lado do Atlântico durante o mês de Julho.