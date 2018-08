5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A Turquia tem estado sob pressão, no meio de uma crise económica que está a ser acentuada pelas sanções e aumentos das tarifas sobre alguns produtos turcos por parte dos EUA. Nos últimos dias, as notícias não têm sido animadoras, mas ontem o Qatar tomou uma posição de defesa de Ancara e terá prometido investir 15 mil milhões de dólares na Turquia, de acordo com a informação que foi dada pelo Executivo liderado por Erdogan.

Este investimento será canalizado para o mercado financeiro e para a banca. E, espera o Governo turco, poderá ajudar a travar a desvalorização da lira e a subida dos juros no mercado internacional, que chegaram a superar os 22%, um nível nunca antes visto. Certo é que a lira turca subiu na terça-feira.





As acções da Navigator não param de cair. Os EUA anunciaram, no fim-de-semana, que vão impor uma taxa de 37% sobre as vendas da ex-Portucel naquele país. A notícia chegou com estrondo, e na segunda-feira, as acções chegaram a afundar mais de 18%. Ao longo do dia atenuaram as quedas, mas ainda assim perderam mais de 7,5%. E desde então a tendência tem sido sempre de descida. Em três dias, os títulos da empresa liderada por Diogo da Silveira perderam quase 14%. O que representa menos 496,5 milhões de euros em termos de capitalização bolsista.





Depois de ter admitido que a SIVA, subsidiária que representa as marcas do grupo Volkswagen, está a ter dificuldades em sobreviver, as acções da SAG afundaram. O cenário mais negro foi traçado no comunicado de apresentação de resultados do primeiro semestre, publicado na segunda-feira, já após o fecho do mercado. E, desde então, a SAG já perdeu praticamente um quarto do seu valor.



Os investidores esperam por novidades sobre o processo de negociações, que têm como objectivo a venda da SIVA, mas não o estão a fazer de forma serena, já que têm negociado mais acções do que o normal.