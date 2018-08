5 coisas que precisa de saber para começar o dia

As acções da Navigator e Semapa reagem à morte de Pedro Queiroz Pereira e o INE revela como se comportou a economia portuguesa no arranque do terceiro trimestre. A Venezuela tem uma nova moeda e arranca a época dos furacões.

Navigator e Semapa reagem à morte de Pedro Queiroz Pereira

Pedro Queiroz Pereira já não exercia funções executivas na Semapa e na Navigator há bastante tempo, mas o empresário era o rosto do maior accionista das duas cotadas e tinha por isso um papel fundamental nas decisões estratégicas das companhias. A notícia da morte do empresário, aos 69 anos, foi conhecida este domingo, pelo que esta segunda-feira as acções da Navigator e da Semapa podem reagir à partida daquele que é, por muitos, considerado o maior industrial português.





Depois de ter revelado na semana passada que o crescimento da economia portuguesa acelerou no segundo trimestre, com o PIB a crescer 2,3% em termos homólogos, o INE publica a Síntese Económica de Conjuntura de Julho. Um relatório que dará novas pistas como arrancou o terceiro trimestre. O instituto de estatística publica ainda os Índices de Preços na Produção Industrial e as previsões agrícolas. Num dia em que a nível global não serão publicados dados económicos relevantes, o Eurostat revela os dados da produção na construção em Junho e as despesas do turismo nos países da União Europeia.









Depois de oito anos com vários resgates e muitas medidas de austeridade, os gregos conseguiram uma "saída limpa". A partir desta segunda-feira, dia 20 de Agosto, a Grécia volta a estar por si só, ainda que com uma almofada financeira que cobre as necessidades de dois anos e com a monitorização trimestral apertada da Comissão Europeia. Para assinalar o feito, o primeiro-ministro Alexis Tsipras fará um discurso em Atenas sobre os progressos alcançados país.





A inflação galopante deixou a moeda da Venezuela com um valor próximo de zero, o que levou o governo do país a introduzir uma nova divisa. Entram esta segunda-feira em vigor os bolívares soberanos, que na prática eliminam cinco zeros ao actual bolívar. Os preços dos produtos deixarão de estar ancorados ao dólar, porque essa moeda deixará de ser uma referência no país e será substituída pelo virtual Petro. Na sexta-feira o presidente da Venezuela anunciou o aumento do salário mínimo de 5,196 milhões para 180 milhões de bolívares (de 1,14 euros para 39,50 euros), ou seja, 35 vezes superior ao que os venezuelanos recebem actualmente.











Há uma altura do ano em que os preços do petróleo e combustíveis cotados nos mercados passam a ter mais um factor que determina a variação nas cotações. São os furacões, que muitas vezes provocam subidas bruscas nos preços, devido aos estragos que provocam nas plataformas petrolíferas ao largo dos Estados Unidos. Ainda não existem notícias de furações este ano, mas a época mais activa arranca precisamente esta segunda-feira, 20 de Agosto, e dura até 10 de Setembro. Se segue atentamente o mercado petrolífero, será melhor estar atento às notícias de meteorologia, sobretudo às tempestades que se formam habitualmente entre as caraíbas e costa africana do Atlântico.