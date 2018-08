5 coisas que precisa de saber para começar o dia

O presidente dos Estados Unidos voltou a apontar baterias à Reserva Federal, criticando o banco central por não o ajudar a impulsionar a economia norte-americana. "Não, não estou entusiasmado com a subida de juros da Fed. Não estou entusiasmado", afirmou Trump numa entrevista publicada pela Reuters na noite desta segunda-feira. Em Julho, Trump já tinha lançado fortes críticas à Fed, quebrando uma tradição dos presidentes do país não comentarem a política monetária dos bancos centrais. Na altura os mercados reagiram de forma negativa e desta vez não deverá ser diferente.





A guerra comercial também foi tema da entrevista à Reuters, sendo que Trump acusou a China e a União Europeia de manipularem as suas moedas. Além disso, o presidente dos EUA baixou as expectativas para a nova ronda de negociações com Pequim sobre as tarifas comerciais, que têm lugar esta semana em Washington. Os mercados accionistas arrancaram a semana com o pé direito precisamente devido às expectativas positivas sobre estas negociações, pelo que estas declarações de Trump também deverão pesar de forma negativa nos mercados esta terça-feira.





Maior accionista reduz na Altri

A Promendo reduziu a sua posição no capital da Altri após ter efectuado uma série de vendas durante este mês de Agosto. A maior accionista da empresa de pasta e papel vendeu um total de 409.499 acções da Altri, tendo realizado um encaixe de 3,615 milhões de euros com as 12 operações de venda realizadas entre 1 e 15 de Agosto. Mantém o estatuto de maior accionista, com 20,74% do capital.





É o maior investidor do mundo, com uma carteira de activos acima de 1 bilião de dólares, pelo que os resultados das suas aplicações são acompanhados pelos mercados com especial atenção. O fundo soberano da Noruega, que tem presença no capital de uma série de cotadas portuguesas, revela esta terça-feira os resultados do segundo trimestre. Nos três meses anteriores registou os primeiros prejuízos em dois anos.





Tem lugar esta terça-feira mais uma relevante reunião entre os dois principais negociadores da União Europeia e do Reino Unido sobre o Brexit. Michel Barnier e Daminic Raab têm encontro marcado em Bruxelas.