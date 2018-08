5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Sonae SGPS revela resultados do primeiro semestre

Sonae SGPS revela resultados do primeiro semestre

Sonae SGPS revela resultados do primeiro semestre

Sonae SGPS revela resultados do primeiro semestre

Sonae SGPS revela resultados do primeiro semestre

Sonae SGPS revela resultados do primeiro semestre

Sonae SGPS revela resultados do primeiro semestre

A Sonae SGPS vai divulgar os números dos primeiros seis meses do ano. Depois de um primeiro trimestre que rendeu 20 milhões de euros e cujos números foram positivos, os investidores aguardam para conhecer o desenrolar dos três meses seguintes. Além disso, há ainda alguma expectativa de que seja dada mais informação sobre a Sonae MC, a empresa que detém os activos de retalho e que será colocada em bolsa.





O S&P500 deverá concluir esta quarta-feira, 22 de Agosto, um ciclo de 3.453 dias (mais de nove anos) de "bull market" (período em que não existem correcções superiores a 20%), o que representa o período mais longo de sempre. As bolsas dos EUA têm vindo a subir e o S&P500 atingiu mesmo um novo máximos histórico na última sessão.





Esta quarta-feira será o segundo dia de negociações entre China e EUA, sobre as tarifas comerciais. A expectativa dos investidores é que as reuniões acalmem a tensão entre os dois países, mesmo apesar de Donald Trump ter tentado travar algum entusiasmo. Mas tem sido esta expectativa a impulsionar os mercados bolsistas nos últimos dias.





Apesar de Donald Trump continuar a tecer críticas à Reserva Federal (Fed) dos EUA, considerando que a subida de juros não ajuda a economia, os investidores acreditam que as posições assumidas pelos responsáveis da autoridade monetária darão sinais de que em Setembro haverá o terceiro aumento de juros nos EUA. Mas só com a divulgação das minutas da última reunião poderá haver mais algumas pistas. E isso só acontecerá esta quarta-feira a partir das 19:00, hora de Lisboa.





Nas últimas horas dois responsáveis com relações próximas de Donald Trump prestaram contas à justiça. Paul Manafort, antigo director de campanha de Trump, foi condenado por oito crimes, enfrentando uma pena de prisão máxima de 80 anos. Em causa estava o trabalho de lóbi de Manafort na Ucrânia e aquilo que os procuradores definiram como um esquema para esconder dinheiro das autoridades fiscais e do público, que resultou na lavagem de mais de 18 milhões de dólares.

Mas, ao nível político, o mais relevante terá sido o acordo alcançado por Michael Cohen com a justiça, tendo o ex-advogado de Trump, admitido crimes de violação no financiamento da campanha eleitoral que culminou com a vitória de Trump nas eleições presidenciais.

Responsáveis do Partido Democrata já vieram a terreiro defender que o facto de Cohen se ter dado como culpado em crimes relacionados com as eleições podem implicar o próprio presidente dos EUA.