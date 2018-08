5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A Mota-Engil é das poucas cotadas portuguesas que optou por não apresentar resultados com uma regularidade trimestral, pelo que só duas vezes por ano os accionistas conhecem os números da construtora. Hoje é um desses dias, sendo que os analistas do BPI antecipam que a empresa tenha fechado os primeiros seis meses do ano com lucros de 9 milhões de euros, o que compara com o resultado líquido de 4,6 milhões de euros obtido no mesmo período do ano passado.



O Instituto Nacional de Estatística publica esta quinta-feira vários indicadores económicos relevantes. Será conhecido o índice de confiança dos consumidores e dos empresários às 9:30 e pelas 11:00 o instituto publica a taxa de desemprego de Julho. Serão também conhecidos os dados do volume de negócios no comércio a retalho e os índices de produção Industrial.





As acções do Benfica reagem esta quinta-feira à vitória que o clube conseguiu ontem em Salónica e garante a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões. A vitória foi importante em termos desportivos, mas sobretudo financeiros, uma vez que a entrada na Champions garante aos "encarnados" um encaixe de 42,9 milhões de euros, que terão uma forte importância nas contas da SAD na actual época desportiva. As acções já fecharam ontem em máximos de Maio de 2014 e no acumulado do ano os títulos quase duplicaram de valor. Os accionistas e adeptos do Benfica também estarão atentos ao sorteio que se realiza esta tarde e que vai definir os adversários das 32 equipas que vão disputar Liga dos Campeões deste ano.





O Departamento do Comércio dos Estados Unidos revela esta quinta-feira como evoluíram em Julho os gastos e rendimentos das famílias norte-americanas, um relevante indicador como está a evoluir a maior economia do mundo, que no segundo trimestre cresceu a um ritmo anual de 4,2%.Os economistas apontam para uma subida nos dois indicadores. Outro dado a que os investidores vão olhar com atenção é o índice de preços ligado aos gastos nos consumidores (economistas apontam para subida de 2%), pois a Reserva Federal dá relevo a este indicador para definir a sua política monetária. Também hoje serão conhecidos os novos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA, que deverão ter aumentado para 214 mil na semana passada.

Desemprego e inflação na Alemanha

Na Europa o dia também será preenchido em termos de divulgação de dados económicos. A Comissão Europeia divulga como está a evoluir a confiança dos consumidores e empresários da Zona Euro e a Alemanha revela como evoluiu o desemprego e a inflação na maior economia europeia.