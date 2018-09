5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A oferta pública de aquisição (OPA) à EDP já tem alguns meses, mas para que aconteça um desfecho ainda vai decorrer um demorado processo, sobretudo ao nível regulatório, já que a operação terá de ser avaliada por 18 entidades em 8 países diferentes. Contudo, a China Three Gorges (CTG) deu um novo passo na OPA, pois no final do mês de Agosto notificou formalmente o Conselho Administrativo da Defesa Económica do Brasil (CADE). Fonte oficial do regulador brasileiro confirmou ao Negócios que o registo da notificação deu entrada no dia 28 de Agosto, tendo o edital sido publicado no dia 3 de Setembro.





A divulgação de indicadores económicos na Zona Euro deverá agitar a negociação. As vendas a retalho, em Julho, deverão ter deslizado 0,1% face a Junho. Já o índice da Markit para os serviços na Zona Euro deverá ter estabilizado no último mês.



Défice comercial nos EUA terá aumentado



O Departamento do Comércio dos Estados Unidos revela esta quarta-feira os dados da balança comercial da maior economia do mundo em Julho. Os economistas consultados pela Reuters estimam um agravamento do défice para 50,3 mil milhões de dólares, contra 46,3 mil milhões de dólares no mês anterior.





Na frente da guerra comercial com a China, termina esta quarta-feira a consulta pública sobre as relações comercial dos Estados Unidos com o país asiático. Na semana passada foi notícia que o presidente Donald Trump quer mesmo avançar com a imposição de novas tarifas sobre 200 mil milhões de dólares de bens chineses já esta semana, precisamente depois de terminar esta consulta pública. Esta perspectiva tem sido um dos factores de pressão sobre os mercados financeiros esta semana.





Depois de terem sido alvo de fortes críticas por parte do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, três das maiores tecnológicas norte-americanas vão estar hoje no Congresso dos EUA para falarem sobre as alegadas influências da Rússia nas eleições. Estarão presentes o CEO do Twitter, Jack Dorsey e Sheryl Sandberg COO do Facebook. Larry Page optou por não estar presente e vai enviar um representante do Google.