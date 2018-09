5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Dia importante para a Pharol e de apresentação de resultados da Ibersol. A agenda macro-económica é relevante e há reunião do Eurogrupo com Portugal na agenda.





Os accionistas da Pharol decidem esta sexta-feira se a cotada vai realizar um aumento de capital que prevê a emissão de 952.901.737 novas acções com um preço de subscrição que ficará entre 0,0735 e até 0,1576 euros por título. O encaixe da operação servirá para a empresa liderada por Palha da Silva acorrer ao aumento de capital da operadora brasileira Oi. Os accionistas da Pharol vão deliberar sobre um aumento de capital dos actuais 26,89 milhões de euros para até 55,48 milhões, "conforme necessário para acorrer ao aumento do capital social da Oi", refere a convocatória.





Já terminou a época oficial de apresentação de resultados do primeiro semestre na bolsa portuguesa, mas nem todas as cotadas do fizeram. É o caso da Ibersol, que só hoje, depois do fecho da sessão, irá apresentar as contas dos primeiros seis meses do ano. No primeiro trimestre os lucros da empresa de restauração aumentaram 70% para 3,47 milhões de euros.





A semana fecha com a divulgação de dois relevantes indicadores das economias dos EUA e da Zona Euro. Destaque para o relatório sobre o mercado de trabalho norte-americano, sendo que economistas estimam que seja anunciada, às 13:30, a descida da taxa de desemprego para 3,8% (valor mais baixo desde 1969) em Agosto e a criação de 192 mil postos de trabalho. Antes, pelas 10:00, o Eurostat actualiza a estimativas sobre a evolução do PIB da Zona Euro no segundo trimestre. A 14 de Agosto o Eurostat reviu em alta o crescimento económico da Zona Euro no segundo trimestre, passando de 2,1% na primeira estimativa para 2,2%.





Depois da pausa para férias, as reuniões dos ministros das Finanças regressam esta sexta-feira e Portugal está na agenda, com a particularidade desta ser a primeira em oito anos sem qualquer país da Zona Euro sob "resgate". As conclusões da oitava missão de acompanhamento pós-programa a Portugal é um dos pontos em agenda no encontro que decorrerá em Viena sob a presidência de Mário Centeno.

Moody’s avalia risco da dívida italiana





A agência de notação financeira Moody’s tem agendada para esta semana uma possível acção de "rating" sobre a dívida italiana. Esta possível avaliação surge num momento em que Itália discute o novo orçamento e depois de na sexta-feira passada a agência Fitch ter colocado o rating de Itália sob perspectiva negativa. Ainda ontem esta agência decidiu cortar a perspectiva de cinco bancos italianos de "estável" para "negativa", o que pressionou a dívida italiana, com os juros das obrigações a 10 anos a regressarem acima dos 3%.