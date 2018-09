5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A Reserva Federal norte-americana deverá anunciar esta quarta-feira uma nova subida das taxas de juro. A taxa dos fundos federais deverá passar de um intervalo entre 1,75% e 2%, para 2% a 2,25%.

A concretizar-se, esta será a terceira subida de juros anunciada pela instituição desde o início do ano. O presidente da Fed, Jerome Powell, deverá ainda dar indicações em relação ao rumo da normalização das taxas de juro nos Estados Unidos.





Membros da UE discutem Brexit

Enviados dos vários países da União Europeia encontram-se hoje em Bruxelas para debaterem o Brexit. Este encontro tem como objectivo tentar encontrar soluções para desbloquear as negociações entre o Reino Unido e a UE para a saída do país do bloco europeu.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse na passada sexta-feira que não muda uma vírgula ao que está planeado para o Brexit e criticou a União Europeia por rejeitar os seus planos nesse âmbito, acusando o bloco de não estar a tratar o Reino Unido com respeito. Está previsto que o Reino Unido saia da UE em Março do próximo ano, com ou sem acordo. Se não houver um acordo de "divórcio", não haverá período de transição – os dois anos destinados a evitar que o país e as suas empresas mergulhem num limbo jurídico.

No passado domingo, o líder trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, admitiu que assumirá a defesa de um segundo referendo sobre o Brexit se for essa a opção das bases do seu partido. Nesse mesmo dia, May, começou a avaliar os planos de contingência para um eventual bloqueio nas negociações do Brexit, que incluem a marcação antecipada de eleições em Novembro, avançou o The Sunday Times.





Reservas de petróleo descem nos EUA

Administração de Informação em Energia (sob a tutela do Departamento norte-americano da Energia) divulga os dados relativos aos inventários de crude dos EUA na semana passada, bem como os stocks de destilados e gasolina.

Os investidores estarão especialmente atentos a estes dados, uma vez que os números do sector apontavam ontem para uma diminuição das resevas de petróleo – o que ajudou a manter os preços da matéria-prima em terreno positivo, com o Brent do Mar do Norte (negociado em Londres e referência para as importações portuguesas) a superar os 82 dólares por barril.





Dólar à espera de decisão do banco central

A nota verde esteve ontem a negociar em baixa face à maioria das suas congéneres do G-10, sobretudo devido ao intensificar das fricções comerciais depois de Peter Navarro, conselheiro da Casa Branca, ter reiterado que o presidente Donald Trump vai impor tarifas aduaneiras adicionais se a China retaliar.

No entanto, o dólar poderá hoje inverter a tendência de queda se a Reserva Federal norte-americana anunciar uma subida da taxa de juro directora. Com os juros mais altos nos Estados Unidos, os investidores tendem a desviar os seus investimentos para activos mais seguros, como as obrigações soberanas norte-americanas – e essa "corrida" aumenta a procura por dólares, fazendo assim o valor da nota verde subir.





Global Business Forum junta líderes mundiais e CEO de multinacionais

O segundo Global Business Forum anual da Bloomberg tem lugar em Nova Iorque esta quarta-feira e vai reunir líderes mundiais dos sectores público e privado, que se debruçarão sobre as questões económicas mais prementes da actualidade, nomeadamente as relações comerciais.

O evento deste ano contará, nomeadamente, com o secretário-geral da ONU, António Guterres; a primeira-ministra britânica, Theresa May; o CEO da BlackRock, Laurence Fink; o fundador da Boomberg e ex-mayor de Nova Iorque, Michael Bloomberg; o ex-secretário de Estado dos EUA Henry Kissinger; e a directora-geral do FMI, Christine Lagarde, entre muitos outros.