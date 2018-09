Queda da Galp dita descida da bolsa nacional

O PSI-20 recuou 0,02% para 5.389,83 pontos, com 11 cotadas em queda contra sete em alta. As bolsas europeias registaram uma sessão com oscilações pouco acentuadas, num dia em que os investidores aguardam pelo fim da reunião da Reserva Federal (Fed) dos EUA. A expectativa é que a autoridade monetária americana anuncie esta quarta-feira, 26 de Setembro, o terceiro aumento de juros deste ano, com a taxa a subir 25 pontos base para o intervalo entre 2% e 2,25%. Além disso, os analistas esperam que os responsáveis liderados por Jerome Powell deixem indicações sobre as próximas medidas.



Na praça lisboeta, a Galp Energia, que nos últimos dois dias subiu mais de 2%, foi a cotada que mais se pesou, ao perder 1,28% para 16,95 euros. A petrolífera tem beneficiado do sentimento positivo do sector, devido aos ganhos expressivos dos preços do petróleo no mercado internacional. Esta quarta-feira, o preço do barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, até está a descer 0,31% para 81,62 dólares, mantendo-se assim próximo de máximos de 2014. Esta quatra-feira, a Galp revelou ainda que, depois de ter investido mais de 5.000 milhões de reais no Brasil, a petrolífera atingiu um "marco histórico": a produção ultrapassou os 100 milhões de barris de petróleo e gás.



A EDP também penalizou o índice, ao recuar 0,15% para 3,255 euros. Já a EDP Renováveis subiu 0,52% para 8,78 euros.





Do lado oposto esteve o retalho, com a Sonae a ser o destaque, com uma subida de 1,69% para 0,905 euros. Já a Jerónimo Martins apreciou 0,59% para 12,705 euros, no dia em que o Negócios noticiou que a retalhista comprou, através da sua unidade polaca, cinco lojas à cadeia de supermercados de proximidade Piotr i Pawel, na Polónia.



O BCP também ajudou a travar a descida da bolsa, ao subir 0,65% para 0,2625 euros.



A penalizar esteve também o sector do papel, com a Navigator a perder 0,24% para 4,174 euros, a Semapa a recuar 0,81% para 17,10 euros e a Altri a crescer 0,24% para 8,36 euros.





(Notícia actualizada às 16:44 com mais informação)