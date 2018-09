5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quinta-feira os investidores estarão especialmente atentos a Itália, onde se espera que o governo apresente as estimativas e metas para as finanças públicas.

"Deadline" para Itália entregar metas para Finanças públicas

Itália terá de apresentar até esta quinta-feira as suas estimativas e metas para as finanças públicas. Este documento assume grande importância num momento em que o país tem estado sob forte pressão devido aos receios de um orçamento mais despesista.



Financiamento federal dos EUA está garantido

Depois de o Senado norte-americano ter dado luz verde em inícios deste mês ao projecto de lei de financiamento do governo federal, ontem à noite foi a vez de a Câmara dos Representantes fazer o mesmo. Com caminho livre no Congresso, só falta Donald Trump promulgar. E o presidente já disse que o faria, evitando assim uma paralisação dos serviços públicos a partir de 1 de Outubro.





O PIB dos Estados Unidos e a Fed

Os investidores estarão hoje sobretudo atentos a dois dados provenientes dos Estados Unidos: o PIB do segundo trimestre (segunda leitura) e os pedidos de subsídio de desemprego na semana passada. Além disso, a Fed subiu ontem a taxa de juro directora, como se esperava, mas as bolsas europeias já estavam encerradas, pelo que será hoje que poderão estar a reagir aos vários anúncios feitos – nomeadamente a estimativa de mais cinco aumentos até 2020.





Membros do BCE e do Banco de Inglaterra discursam

O dia será marcado pela intervenção de importantes representantes dos maiores bancos centrais mundiais. Enquanto o economista-chefe do Banco de Inglaterra, Andy Haldane, fala em Londres, o presidente da instituição, Mark Carney, estará em Frankfurt. Também em Frankfurt vai discursar o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi. Já o presidente da Fed de Dallas, Robert Kaplan, medeia na Carolina do Norte um debate sobre liderança.



Petróleo cede terreno com aumento dos stocks

As cotações do "ouro negro" estiveram ontem a negociar em baixa, devido sobretudo ao aumento inesperado das reservas norte-americanas de crude na semana passada – quando se esperava uma diminuição. Tratou-se do primeiro aumento dos inventários desde inícios de Agosto. Os stocks subiram em 1,85 milhões de barris.