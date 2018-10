5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta segunda-feira, serão divulgados dados do emprego e da indústria na Zona Euro, no mesmo dia em que o Eurogrupo estará reunido no Luxemburgo. As acções da Tesla vão reagir à saída de Musk do cargo de chairman e o mercado chinês estará encerrado.

Dados do emprego e indústria na Zona Euro concentram atenções

Esta segunda-feira, o Eurostat publica a taxa de desemprego, na Zona Euro, em Agosto. A estimativa dos economistas consultados pela Bloomberg é de que esta taxa tenha descido dos 8,2% fixados no mês anterior para 8,1%. Além disso, serão conhecidos dados sobre a evolução da actividade da indústria na região da moeda única, com a divulgação do PMI da Markit Economics.





Eurogrupo reúne-se no Luxemburgo

Os ministro das Finanças da Zona Euro vão estar reunidos no Luxemburgo, tendo na agenda o tema do crescimento e empregos, com foco nos estabilizadores automáticos nacionais.



Os responsáveis das Finanças também vão analisar a recente evolução da taxa de câmbio. Este assunto é regularmente discutido pelos ministros antes de reuniões internacionais relevantes. Os próximos encontros do G20 e do FMI ocorrerão em Bali, na Indonésia, de 11 a 12 de Outubro e de 12 a 14 de Outubro, respectivamente.



Mercado atento aos sinais da Fed

Vários membros da Reserva Federal vão discursar esta segunda-feira, e as suas palavras serão acompanhadas de perto pelos investidores, com o objectivo de procurar sinais sobre a evolução da política monetária nos Estados Unidos.



O presidente da Fed de Atlanta, Raphael Bostic, fala em Atlanta, o presidente da Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, discursa em Minnetonka, Minnesota, e o presidente da Fed de Boston, Eric Rosengren, fala no encontro da National Association for Business Economics (NABE), em Boston.



Acções da Tesla reagem a saída Musk do cargo de chairman

As acções da Tesla vão reagir, esta segunda-feira, ao acordo anunciado pelo regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos que implica a saída de Elon Musk do cargo de chairman da Tesla, para fechar o processo de acusações de fraude com acções interposto contra o gestor.



No âmbito deste acordo, a Tesla e Elon Musk terão de pagar 20 milhões de dólares, cada um, aos reguladores financeiros, a empresa terá de nomear dois novos directores independentes e implementar controlos para monitorizar as comunicações do CEO.



Na sexta-feira, os títulos da fabricante de carros eléctricos afundaram quase 14%, depois de ter sido conhecida a acusação.



Mercado chinês encerrado devido a feriados

O mercado chinês vai estar encerrado até ao final da semana, devido à comemoração de feriados nacionais.



Na Europa, retomam-se as negociações, depois de uma sessão marcada pela tensão em torno de Itália, um foco de preocupação que deverá continuar a marcar o passo dos mercados europeus esta segunda-feira.