Pedro Borges de Oliveira reforça na Cofina

A Valor Autêntico comprou, em bolsa, 87.301 acções da Cofina no passado dia 28 de Setembro, revelou a empresa esta segunda-feira em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Com esta aquisição, Pedro Borges de Oliveira, que é dono da Valor Autêntico, mas também administrador da Cofina, reforçou a sua posição no capital do grupo de media que detém nomeadamente o Jornal de Negócios, Correio da Manhã, Record, Sábado e CMTV.

Após estas aquisições, o administrador – irmão de João Borges de Oliveira – passou a deter 9.287.179 acções, correspondentes a 9,19% do capital da Cofina, empresa liderada por Paulo Fernandes (na foto).

A acções da Cofina encerraram a sessão a subir 0,30% para 0,678 euros.