JP Morgan deixa de ter participação qualificada na Altri

O JP Morgan Asset Management reduziu a sua posição na Altri, tendo reduzido a sua participação na papeleira portuguesa para 1,99% (e deixado, assim, de ter uma participação qualificada).





A informação foi comunicada esta sexta-feira, 5 de Outubro, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





"Nos termos do n.º 1 do artigo 17.º do Código dos Valores Mobiliários, informa-se ter recebido, em 4 de Outubro de 2018, uma notificação de JP Morgan Asset Management Holdings Inc. (…) informando que (…) deixou de deter uma participação qualificada na Altri, SGPS, S.A".