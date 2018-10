5 coisas que precisa de saber para começar o dia

O Fundo Monetário Internacional publicou esta terça-feira o seu "outlook" económico mundial e diz que a economia global já não vai acelerar nos próximos anos, avisando também que os riscos negativos para o crescimento aumentaram.

Em relação à evolução de Portugal em 2019, o FMI vê uma economia a crescer mais devagar e ligeiramente mais desequilibrada. Assim, a instituição liderada por Christine Lagarde mantém a previsão de abrandamento para a economia portuguesa no próximo ano, mas agrava ligeiramente o défice da balança corrente. Para 2018, as perspectivas do FMI vão ao encontro das do Governo de António Costa: o PIB deve crescer 2,3%.

Ainda hoje, Lagarde e o presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, vão presidir à reunião anual das duas entidades, em Bali (Indonésia).





Governo apresenta linhas gerais do Orçamento aos partidos

O ministro das Finanças, Mário Centeno, recebe esta terça-feira, na Assembleia da República, os partidos com representação parlamentar para apresentar as linhas gerais da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2019.

Segundo fonte do executivo socialista, além de Mário Centeno, o Governo far-se-á também representar nesta série de reuniões, que decorrem ao abrigo do estatuto da oposição, pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos.





BCP sofre maior queda desde Maio

O BCP esteve ontem a acompanhar o sentimento negativo do sector financeiro europeu, penalizado pelo confronto entre Roma e Bruxelas e pelo escândalo com o Danske Bank. As acções do banco português atingiram um mínimo desde 15 de Setembro do ano passado, registaram a maior queda desde Maio e no acumulado do ano cedem 17%.

Itália continua no epicentro das preocupações dos investidores e os juros das suas obrigações dispararam no arranque da semana para máximos de 2014, enquanto a bolsa afundou para mínimos de mais de um ano, devido ao crescente tom de confrontação do Governo transalpino com Bruxelas. Esta abordagem dos italianos está a intensificar os receios dos investidores, o que se reflectiu não só nos juros de Itália, mas também nos restantes países do euro. Um contexto que, conjugado com a desconfiança em torno da banca, depois do escândalo que assolou o Danske Bank - que viu a sua unidade na Estónia sob escrutínio devido a suspeitas de lavagem de dinheiro –, esteve a pressionar o sector financeiro na Europa.





Google apresenta novos Pixel e outro hardware

Esta terça-feira a Google, detida pela Alphabet, apresenta os seus novos smartphones Pixel, bem como outro hardware. O evento vai decorrer em simultâneo em Nova Iorque e Paris.

Fez em Setembro 20 anos do nascimento da Google que, como tantas outras tecnológicas, nasceu numa garagem. Dois amigos quiseram organizar a quantidade de informação disponível e pô-la na internet. Foi assim que começou como motor de pesquisa. Hoje é uma gigante mundial.





Investidores fogem das tecnológicas e Nasdaq volta a cair

O índice tecnológico norte-americano Nasdaq Composite cedeu ontem terreno, numa altura em que a performance das tecnológicas tem perdido gás com o menor interesse dos intervenientes de mercado. A subida dos juros da dívida soberana nos EUA e o aumento dos juros directores pelo banco central têm estado a fazer com que os investidores fujam das cotadas do sector tecnológico, explicou à CNN Money o CEO da Independent Advisor Alliance, Chris Zaccarelli.

"Sempre que vemos as taxas subirem de forma rápida, é habitual vermos as tecnológicas sofrerem com isso", explicou o estratega. "À medida que as pessoas começam a ficar mais preocupadas com o mercado accionista em geral, começam a sair das áreas de mercado com maior risco", justificou. Zaccarelli explicou que os investidores vêem as tecnológicas como activos de longo prazo. Quando os custos de financiamento sobem, os investidores vêem o seu retorno mais distante, pelo que se viram para sectores mais seguros, como as ‘utilities’ (água, luz, gás) e bens de primeira necessidade.