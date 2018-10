5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A agência de notação financeira Standard & Poor's (S&P) elevou o "rating" do banco liderado por Miguel Maya em um nível, tendo o anúncio sido feito ontem após o fecho da bolsa nacional. Em Dezembro, a perspectiva já tinha sido melhorada e denunciava uma possível subida da notação.

O "rating" do BCP passou assim de BB- para BB, situando-se agora no segundo nível de "lixo". Ou seja, os títulos de dívida por si emitidos continuam a ser considerados especulativos, mas já estão a apenas dois níveis de sair do patamar da categoria especulativa. Já a perspectiva passou de "positiva" para "estável".





IGCP realiza emissão de dívida de longo prazo

O instituto que gere a dívida pública portuguesa, o IGCP, vai voltar ao mercado esta quarta-feira, para uma emissão de obrigações a dez anos. O objectivo é financiar-se entre 750 e 1.000 milhões de euros.

O leilão destas obrigações, que têm maturidade a 17 de Outubro de 2028, realiza-se numa semana que poderá ser marcada por mudanças no "rating" do país.





INE divulga dados do comércio

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta quarta-feira as estatísticas do comércio internacional em Agosto. Além disso, publica os dados relativos ao índice de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas na construção e obras públicas em Agosto.

No resto da Europa, destaque para os dados da produção industrial de França, Itália e Finlândia, bem como para a inflação na Dinamarca e o desemprego na Suécia. Do Reino Unido virão os números relativos à balança comercial, produção industrial, construção e PIB.





FMI mantém previsão de défice nos 0,3% para Portugal em 2019

Só por se dissipar o impacto de medidas extraordinárias que prejudicaram as contas de 2018, e com uma pequena ajuda do ciclo económico, o défice orçamental de Portugal deverá cair no próximo ano para 0,3% do PIB contra os 0,7% com que deverá fechar este ano, projecta o Fundo Monetário Internacional (FMI), no âmbito do Fiscal Monitor, publicado na madrugada desta quarta-feira.

Esta projecção mantém-se inalterada face à perspectiva que já tinha sido avançada em Setembro. E difere em apenas uma décima da meta que o Governo quer inscrever no Orçamento do Estado para 2019. Porém, em termos estruturais, ou seja, descontando tanto os efeitos temporários, como o resultado do ciclo da actividade económica, o défice ficará praticamente inalterado. Já quanto à evolução da dívida pública, o FMI mantém a perspectiva de que deverá ficar em 120,8% este ano, recuando para 117,2% do PIB em 2019.





Membros da Fed discursam

Vários membros do banco central dos EUA participam em diferentes eventos. O presidente da reserva Federal de Nova Iorque, John Williams, vai discursar em Bali, na Indonésia, após um encontro com o governador indonésio.

Já o presidente da Fed de Chicago, Charles Evans, e o presidente da Fed de Atlanta, Raphael Bostic, falam no Michigan e em Atlanta, respectivamente.