BCP e Galp impulsionam bolsa nacional

Num dia misto para a Europa, a bolsa nacional abre no verde impulsionada pelos títulos da Galp e do BCP, com a energética a valorizar quase 2%. O banco também arranca no verde após a subida de rating concedida pela agência S&P.

O PSI-20, principal índice da bolsa nacional, abriu com uma subida ligeira de 0,15% para os 5.156 pontos. São oito as cotadas a subir, seis a descer e quatro inalteradas.Na Europa, a tendência é mista, com as principais praças a dividirem-se entre o terreno positivo e negativo, numa altura em que a contenda entre Itália e Bruxelas acerca do défice transalpino a orçamentar ainda não se encontra resolvida.

Por cá, a Galp impulsiona o desempenho do índice, ao apreciar 1,73% para os 16,795 euros. O sentimento em relação à petrolífera é positivo depois de o petróleo ter voltado a cotar nos 85 dólares na última sessão, uma tendência que se perpetua esta quarta-feira.

Também o banco BCP mostra uma subida de 0,62% para os 22,79 cêntimos, na primeira sessão após a agência de notação financeira Standard & Poor's (S&P) ter elevado o "rating" do banco liderado por Miguel Maya em um nível. O "rating" do BCP passou assim de BB- para BB, situando-se agora no segundo nível de "lixo". Ou seja, os títulos de dívida por si emitidos continuam a ser considerados especulativos, mas já estão a apenas dois níveis de sair do patamar da categoria especulativa. Já a perspectiva passou de "positiva" para "estável".

A travar maiores ganhos na boolsa nacional estão as papeleiras, com a Altri a desvalorizar 0,91% para os 8,69 euros, a Navigator a recuar 0,38% para os 4,184 euros e a Semapa a ceder 0,24% para os 16,80 euros.