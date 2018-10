5 coisas que precisa de saber para começar o dia

O clima de confrontação entre Roma e Bruxelas não é de agora, mas ganhou força na quinta-feira e passou das declarações para uma carta escrita, que enviada pela Comissão Europeia ao governo italiano a pedir esclarecimentos sobre o Orçamento para o próximo ano. Bruxelas considerou que a derrapagem orçamental em Itália "não tem precedentes na história do Pacto de Estabilidade e Crescimento", solicitando ao país que apresente as suas observações até "dia 22 de Outubro ao meio-dia". Os investidores mostram um maior nervosismo com as contas públicas italianas os desenvolvimentos sobre o confronto com a Comissão Europeia deverão estar em foco na sessão de hoje, depois de ontem os juros da dívida pública transalpina terem voltado a disparar ( a "yield" dos títulos a dez anos subiram 13,8 pontos base para os 3,686%).





Os desenvolvimentos sobre a morte de Jamal Khashoggi estão a ser acompanhadas bem de perto pelos investidores, pois as últimas notícias apontam para um aumento de tensão entre os EUA e a Arábia Saudita neste caso. O secretário do Tesouro Steven Mnuchin anunciou que não vai participar numa conferência que decorre na Arábia Saudita, aguardando as investigações ao desaparecimento do jornalista. Já depois do fecho da sessão em Wall Street, o presidente dos Estados Unidos afirmou que se ficar confirmado que a Arábia Saudita é responsável pela morte de Khashoggi, então terá que enfrentar "consequências severas".





A EDP anunciou ontem, depois do fecho da sessão, que a produção de electricidade cresceu 5% nos três primeiros trimestres de 2018 face ao período homólogo. A produção de electricidade com base em energias renováveis aumentou 25% entre Janeiro e Setembro deste ano relativamente a igual período de 2017, com destaque para a produção hídrica que cresceu 73%, o que poderá estar relacionado com o facto de em 2018 ter chovido com maior incidência do que em 2017, ano em que boa parte do país esteve em seca extrema.





Num dia que será escasso na divulgação de dados macro-económicos na Europa, o INE vai publicar três indicadores. O mais relevante tem a ver com as estatísticas da Construção e Habitação, onde serão revelados dados sobre a aquisição de imóveis por não residentes no ano passado. O INE vai ainda publicar um destaque sobre o Dia Europeu da Estatística (que se celebra no sábado) e outro sobre as taxas de juro implícitas no crédito à habitação, relativas a Setembro de 2018.

Atenções voltadas para o PIB da China





A semana termina com a publicação do produto interno bruto (PIB) da China. Os economistas consultados pela Bloomberg estimam que a economia chinesa tenha estado sob pressão no terceiro trimestre, essencialmente devido à guerra comercial com os Estados Unidos. Estes especialistas apontam para um crescimento de 6,5%, abaixo do avanço de 6,7% do trimestre anterior.