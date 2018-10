5 coisas que precisa de saber para começar o dia

O BPI revelou que fechou os primeiros nove meses do ano com um lucro de 529,1 milhões de euros. E a actividade doméstica esteve em destaque, com os números a serem os melhores desde 2007. E isto, mesmo excluindo os itens extraordinários registados este ano. 324,4 milhões de euros foi o resultado líquido da actividade doméstica até Setembro. Sobre os mercados externos, o presidente do banco, Pablo Forero, não deu novidades sobre a venda do BFA e, numa altura em que os investidores estão receosos em relação a Itália, devido às suas contas, o responsável revelou que o BPI tem quase 700 milhões de euros de dívida italiana. Mas sem preocupações. "Não é preciso constituir imparidades", garantiu, uma vez que a dívida é avaliada diariamente ao preço do mercado.





Depois de o BPI ter dado o tiro de partida da época de resultados em Portugal, esta quarta-feira, 23 de Outubro, será a vez da Sonae Indústria. Os números do primeiro semestre foram positivos, com a empresa liderada por Paulo Azevedo a reportar um aumento dos lucros de 34,6% para 18,9 milhões de euros. Na altura, os investidores reagiram elevando as acções em quase 20%.



Esta semana não deverão ser conhecidos mais números de cotadas portuguesas. A época de resultados deverá ser "retomada" pela Galp Energia, a 29 de Outubro.