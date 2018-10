5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Galp e Impresa apresentam resultados

A Galp Energia vai publicar os resultados do terceiro trimestre ainda antes da abertura da sessão desta segunda-feira. Os analistas estimam lucros de 210 milhões de euros entre Julho e Setembro, com as estimativas a oscilarem entre 240 e 169 milhões de euros. Os números da petrolífera poderão acentuar ou inverter a tendência negativa das acções, que na passada sexta-feira tocaram em mínimos desde Março de 2017 abaixo dos 15 euros.

Esta semana será preenchida em termos de apresentação de resultados. Hoje a Impresa também revela os seus números. Para amanhã estão agendadas as contas da Navigator, CTT e Jerónimo Martins. Já na quarta-feira será a vez de Semapa, Altri e Cofina.



S&P não cortou rating de Itália

Ao contrário do que era expectável para a maioria dos analistas, a Standard & Poor’s não reduziu o "rating" de Itália para o último nível de "lixo". A agência de notação financeira optou antes por descer apenas a perspectiva para "negativa", deixando o rating em BBB (segundo nível acima de "lixo"). Itália escapou assim corte de rating e ao cenário mais temido mas admitido por alguns analistas de corte de dois níveis no "rating", o que atiraria a notação financeira do país para grau especulativo.

É por isso de esperar uma reacção positiva nas obrigações soberanas de Itália, tal como aconteceu na passada segunda-feira quando os juros desceram após a Moody’s ter cortado o rating apenas num nível.

Bolsonaro será o próximo presidente do Brasil

Confirmando o cenário apontado pelas sondagens, Jair Bolsonaro saiu vitorioso na segunda volta das eleições brasileiras e será por isso o próximo presidente da maior economia da América Latina. Dado que não hoje surpresas e quando Bolsonaro ganhou a primeira volta a bolsa brasileira disparou, é de esperar nova reacção positiva no Bovespa esta segunda-feira.



IBM faz maior aquisição de sempre



É de esperar mais uma sessão agitada para o sector tecnológico, desta vez devido a movimentos de fusões e aquisições. A IBM anunciou este domingo o lançamento de uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a fabricante de "software" Red Hat, numa operação avaliada em 34 mil milhões de dólares (incluindo dívida) e que representa a maior aquisição de sempre para a empresa liderada por Ginni Rometty, que assim faz uma aposta estratégica numa área ("software") em forte crescimento. O preço da OPA é de 190 dólares por acção, uma oferta em dinheiro que incorpora um prémio de 62% face à última cotação da Red Hat.



Resultados do HSBC e orçamento britânico



Na agenda internacional não há indicadores macro-económicos relevantes e no calendário de empresas internacionais a apresentar resultados destaca-se o HSBC. Nota também para a apresentação do orçamento britânico por parte do ministro das Finanças Philip Hammond, que ainda ontem avisou que sem acordo no Brexit terá que carregar na dose de austeridade.

Em Portugal o INE publica a avaliação bancária das habitações de Setembro e no Parlamento arranca a discussão do Orçamento do Estado na generalidade, com o ministro das Finanças a abrir o debate.