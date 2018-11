O grupo EDP e a Galp são os "pesos pesados" que se destacam no verde, num arranque positivo para a bolsa nacional. Do lado oposto do espectro, pesam as papeleiras.

a intensificação da guerra comercial às alterações na cúpula na China, passando por problemas judiciais em Portugal. Por outro, o anúncio da CMVM, lançado no final de sexta-feira, no qual o regulador dos mercados português declarou que as ofertas pela EDP e pela Renováveis têm de ser lançadas em simultâneo. Ainda assim, a OPA sobre a Renováveis poderá ficar sujeita ao sucesso da oferta sobre a casa-mãe.

O BCP também alinha no verde, ao subir 0,16% para os 24 cêntimos, no dia em que foi anunciado que o Bank Millennium, o banco polaco detido em 50,1% pelo BCP, chegou a acordo para comprar o Eurobank, a unidade do Société Générale na Polónia, por 1.833 milhões de zlotys (cerca de 428 milhões de euros), anunciou esta segunda-feira, 5 de Novembro, a instituição liderada por Miguel Maya, em comunicado à CMVM.



A bolsa nacional abriu em alta, com uma subida de 0,14% para os 4.986,72 pontos. Contam-se onze cotadas no verde, cinco no vermelho e duas inalteradas. Na Europa, as principais praças dividem-se entre o terreno positivo e o negativo. Este sentimento vive-se numa altura em que a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos parece ter atingindo um momento de maior acalmia, após a afirmação de Trump de que as negociação estão "num bom caminho" e um discurso do presidente chinês em que este sublinhou as intenções de abrir a economia.Por cá, a bolsa nacional valoriza, animada pelas energéticas. A EDP Renováveis lidera os ganhos ao somar 0,83% para os 7,91 euros. A empresa "mãe", EDP, soma 0,36% para os 3,09 euros.Isto, numa altura em que se acumulam notícias acerca da OPA dos chineses da China Three Gorges à EDP. Primeiro, a informação avançada pela Bloomberg de que a OPA estaria a perder a força dados obstáculos como aNo espectro negativo pesam sobretudo as papeleiras. A Altri é a cotada que mais perde, ao descer 0,94% para os 7,38 euros, seguida pela Navigator, que desliza 0,72% para os 4,14 euros. A Semapa alinha-se com as duas pares do sector com uma quebra de 0,38% para os 15,90 euros.