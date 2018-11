5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta sexta-feira teremos os dados das importações e exportações portuguesas em destaque por cá, bem como a reacção de cinco cotadas do PSI-20 aos seus resultados dos primeiros nove meses do ano.

BCP, EDP, Nos, REN e Sonae Capital reagem às contas

O BCP, EDP, REN, Nos e Sonae Capital reportaram ontem, após o encerramento da negociação na praça lisboeta, os seus resultados dos primeiros nove meses do ano.

Na sessão desta sexta-feira, as cinco cotadas estarão a reagir aos números apresentados. Os lucros do BCP quase duplicaram, os da EDP caíram 74%, os da Nos e da REN cresceram 17% e 2,3%, respectivamente, ao passo que a Sonae Capital registou prejuízos.





Balança comercial em foco por cá

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta sexta-feira as estatísticas do comércio internacional relativas a Setembro, bem como as estatísticas dos transportes e comunicações em 2017.

Ainda na Europa, teremos também os dados da balança comercial do Reino Unido, país que divulga igualmente os números do PIB e da produção industrial. Destaque ainda para a produção industrial de França e da Finlândia.





Confiança dos consumidores em queda nos EUA

O último dia da semana será marcado pela publicação de vários indicadores económicos relevantes do outro lado do Atlântico. É o caso da confiança dos consumidores, medida pela Universidade de Michigan, e relativa ao mês de Novembro. As estimativas dos economistas consultados pela agência Bloomberg apontam para que este indicador desça dos 98,6 pontos registados no mês anterior para 97,9 pontos.

Ainda nos EUA, teremos também o índice de preços no produtor, em Outubro [anterior: 2,6%; estimativa: 2,5%].





DBRS pode pronunciar-se sobre a dívida de França

A agência de notação financeira canadiana DBRS tem agendada para esta sexta-feira uma possível acção de rating para França. Já a Moody’s poderá pronunciar-se sobre a classificação e perspectiva para a evolução da dívida soberana da Dinamarca.

Os relatórios sobre os ratings e perspectivas para as dívidas soberanas podem não ser publicados, uma vez que o calendário de eventuais revisões das notações soberanas é apenas indicativo.





Plataformas de petróleo e gás nos EUA no radar

A Baker Hughes, fornecedora norte-americana de serviços a campos petrolíferos, divulga hoje o relatório semanal sobre o número de plataformas de petróleo e gás nos Estados Unidos.





Na sessão de ontem, o "ouro negro" negociado no mercado nova-iorquino caiu mais de 20% desde o último máximo, atingido a 3 de Outubro, o que o colocou em "bear market" (quando um activo perde 20% face ao último máximo). Também o Brent do Mar do Norte – que é negociado em Londres e serve de referência às importações portuguesas – transaccionou no vermelho. A contribuir para a depreciação do "ouro negro" nos principais mercados internacionais esteve o novo aumento das reservas norte-americanas de crude.