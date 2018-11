5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Sporting SAD faz emissão obrigacionista de 30 milhões

A SAD do Sporting lança uma emissão obrigacionista a três anos no valor de 30 milhões de euros e com uma taxa de juro de 5,25%, de acordo com o prospecto da operação que foi aprovado pela CMVM.

A comercialização começa esta segunda-feira e os bancos responsáveis pela emissão de obrigações da SAD do Sporting vão receber uma comissão acima de 1 milhão de euros caso seja colocado o montante previsto na operação, ou seja, os 30 milhões de euros.





Sonaecom apresenta resultados

Prossegue a apresentação dos resultados relativos aos primeiros nove meses do ano. Hoje, será a vez da Sonaecom.

A empresa liderada por Ângelo Paupério lucrou 62,9 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, mais 4,6 vezes que os 13,6 milhões de euros do perído homólogo de 2017.





… SAG reage ao agravamento dos prejuízos

A SAG Gest registou 12,4 milhões de euros de prejuízo nos primeiros nove meses do ano, mais do que triplicando as perdas face a igual período de 2017. A empresa voltou a indicar que a sua sobrevivência está em jogo.

A empresa liderada por João Pereira Coutinho estará hoje a reagir a estes resultados reportados na sexta-feira depois do fecho da sessão bolsista.





OPEP decide corte de produção em Dezembro mas Riade avança já

A 11.ª reunião do Comité Ministerial Conjunto de Acompanhamento do acordo de redução da produção petrolífera dos países da OPEP e não-OPEP finalizou sem uma decisão. Fica para 6 de Dezembro o previsto corte da oferta. Mas a Arábia Saudita disse que avança já em Dezembro com uma diminuição de 500 mil barris por dia.

As cotações do "ouro negro" perderam bastante terreno ao longo das últimas semanas e o crude negociado no mercado nova-iorquino está em "bear market" desde quinta-feira, 8 de Novembro, já que cai mais de 20% desde o último máximo, atingido a 3 de Outubro. O West Texas Intermediate para entrega em Dezembro marcou na sexta-feira a 10.ª sessão consecutiva em queda, naquela que foi a mais longa série de descidas de sempre para o WTI. Também o Brent do Mar do Norte – que é negociado em Londres e serve de referência às importações portuguesas – tem seguido no vermelho.





Negociações para o Brexit prosseguem

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia debatem em Bruxelas os últimos desenvolvimentos em torno do Brexit. Após o encontro, Michel Barnier, responsável pelas negociações da parte da União Europeia falará com os jornalistas.

No final de Outubro, o negociador britânico, Dominic Raab, afirmou numa carta ao Parlamento britânico que espera ter pronto um acordo com a União Europeia sobre a saída do Reino Unido até ao próximo dia 21 de Novembro.