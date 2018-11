5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quarta-feira o IGCP vai realizar um duplo leilão de dívida e o objectivo passa por emitir até 1.250 milhões de euros em títulos a 5 e 10 anos para pagar antecipadamente parte do empréstimo do FMI. Teremos também os dados do PIB, por cá e na Zona Euro, bem como os resultados da Sonae. Os investidores estarão igualmente atentos aos últimos desenvolvimentos em Itália e no Reino Unido.

IGCP emite obrigações para reembolsar FMI

A agência que gere a dívida pública nacional vai realizar um duplo leilão de obrigações do Tesouro (OT) esta quarta-feira, visando angariar entre 1.000 e 1.250 milhões de euros em títulos a 5 e 10 anos. O objectivo, de acordo com o instituto liderado por Cristina Casalinho, passa por utilizar o encaixe da emissão para "pagar antecipadamente parte do empréstimo do FMI".

O secretário de Estado adjunto do ministro das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, já tinha revelado que Portugal poderia regressar em breve aos pagamentos antecipados ao FMI.



O PIB por cá e na Zona Euro e a inflação nos EUA

Por cá, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga a estimativa rápida das contas nacionais trimestrais relativas ao terceiro trimestre, bem como o índice de custo do trabalho no terceiro trimestre.

Na Zona Euro teremos também os dados do Produto interno bruto (PIB) no terceiro trimestre [anterior: 1,7%; estimativa: 1,7%] e a produção industrial em Setembro [anterior: 1,0%; estimativa: -0,4%].

Nos EUA, destaque para o índice de preços no consumidor em Outubro [anterior: 2,3%; estimativa: 2,5%].





Sonae apresenta resultados dos primeiros nove meses

A apresentação das contas de Janeiro a Setembro prossegue e hoje será a vez de a Sonae divulgar os seus números após o fecho da bolsa nacional.

A Sonae tinha divulgado a 4 de Outubro o avanço da oferta pública de venda da Sonae MC entre um intervalo de preços de 1,4 euros e 1,65 euros por acção. A oferta iniciou-se na segunda, 8 de Outubro, mas no dia 11 de Outubro - um dia antes de terminar a primeira fase da oferta ao retalho - a Sonae pôs fim à oferta, dizendo ao mercado que se tratava de uma decisão resultante das condições adversas das praças internacionais.





UE e Londres têm acordo técnico sobre o Brexit

As equipas responsáveis pela negociação da saída britânica da União Europeia alcançaram um acordo técnico sobre o texto final que deve enquadrar a relação futura entre Bruxelas e Londres depois de concretizado o Brexit, agendado para 20 de Março do próximo ano.

De acordo com a imprensa inglesa e também com as agências Reuters e Bloomberg, fontes governamentais confirmaram que o acordo provisório tinha já sido obtido, estando a ser avaliado pela primeira-ministra britânica Theresa May em encontros separados com os diversos membros do governo conservador. Além da aprovação do governo e do parlamento britânico, será precisa também luz verde dos restantes 27 Estados-membros da UE. May convocou um conselho de ministros extraordinário para as 14:00 desta quarta-feira (hora de Londres).





Governo italiano não altera previsões económicas

A missiva italiana que chegou a Bruxelas não trouxe novidades. O governo transalpino optou por bater o pé à Comissão Europeia ao não mudar a proposta de Orçamento para 2019 como havia sido solicitado por Bruxelas. O desafio colocado por Roma pode culminar com a aplicação de sanções a Itália.

Itália ficará "muito vulnerável" ao avançar com este orçamento expansionista que enviou a Bruxelas a 15 de Outubro. Acresce que o impacto a médio prazo dessas medidas será negativo. A avaliação foi feita pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) que terminou ontem mais uma visita de monitorização ao país, no mesmo dia em que acabava o prazo para o Governo entregar um novo esboço do Orçamento à Comissão Europeia.