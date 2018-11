5 coisas que precisa de saber para começar o dia

As contas da Glintt e a venda do "Loteamento Efanor" pela Sonae Capital

A divulgação de contas prossegue e esta sexta-feira é a Glintt que apresenta os seus resultados dos primeiros nove meses do ano.

Por outro lado, a Sonae Capital poderá estar hoje a reagir à notícia dada ontem – após o fecho da bolsa – de que a empresa vendeu o "Loteamento Efanor" por 30 milhões de euros. Este loteamento tem 104.785 metros quadrados de área bruta de construção acima do solo, na sua grande maioria destinada a construção residencial. Há ainda uma pequena parcela destinada a serviços.





O finca-pé de May para levar Brexit até ao fim

Fragilizada pela onda de demissões e críticas devido ao acordo alcançado com a UE para o Brexit, a primeira-ministra garantiu ontem que a sua missão passa por cumprir a vontade popular e negociar o "melhor acordo possível".

Este tumulto político no Reino Unido abalou os mercados, colocando especialmente as bolsas e a libra no vermelho, podendo hoje prosseguir essa tendência devido às incertezas que pairam sobre o futuro de Theresa May e do Brexit.





A inflação na Zona Euro

A semana fica marcada pela publicação de vários indicadores económicos relevantes na Zona Euro. Esta sexta-feira, o Eurostat vai divulgar o índice de preços no consumidor, em Outubro. As estimativas apontam para que este índice tenha subido 2,2% face ao período homólogo, o que compara com os 2,1% do mês anterior.

Nos Estados Unidos, o destaque vai para os dados da produção industrial de Outubro [anterior: 0,3%; estimativa: 0,2%].





S&P pode pronunciar-se sobre a dívida da Holanda

A agência de notação financeira Standard & Poor’s tem agendada para esta sexta-feira uma possível acção de rating para a Holanda e Suíça. Já a Moody’s poderá pronunciar-se sobre a classificação e perspectiva para a evolução da dívida soberana da Áustria.

Os relatórios sobre os ratings e perspectivas para as dívidas soberanas podem não ser publicados, uma vez que o calendário de eventuais revisões das notações soberanas é apenas indicativo.





Plataformas de petróleo e gás nos EUA no radar

A Baker Hughes, fornecedora norte-americana de serviços a campos petrolíferos, divulga hoje o relatório semanal sobre o número de plataformas de petróleo e gás nos Estados Unidos.

Na sessão de ontem, o "ouro negro" esteve a subir mais de 1%. O aumento das reservas nos Estados Unidos – o maior desde Fevereiro de 2017 – foi ofuscado pelas sanções impostas por Washington à Arábia Saudita. São 17 os oficiais sauditas que a maior economia do mundo quer penalizar na sequência da morte do jornalista Jamal Khashoggi, o qual terá sido assassinado na embaixada da Arábia Saudita na Turquia.