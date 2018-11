5 coisas que precisa de saber para começar o dia

No passado dia 22 de Outubro, a Cimpor convocou para 20 de Novembro uma assembleia geral extraordinária para aprovar um aumento de capital que pode chegar a um máximo de 887,1 milhões de euros. A operação inclui uma entrada em espécie no montante de 700 milhões de euros, que respeita à conversão em capital do crédito concedido pelo seu maior accionista, a InterCement Austria Holding, mas também uma tranche que pode ir até aos 187 milhões de euros, destinada aos minoritários que queiram manter as suas participações.

Recorde-se que entretanto a InterCement acordou, no final de Outubro, a venda da unidade de negócio da Cimpor em Portugal e Cabo Verde aos turcos Oyak, por um valor que, segundo noticiado mas não confirmado, ronda os 700 milhões de euros. A marca Cimpor permanecerá nas fábricas portuguesas.





INE divulga síntese económica de conjuntura

Por cá, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga a síntese económica de conjuntura em Outubro, bem como as previsões agrícolas e a produção industrial também de Outubro.

No resto da Europa, destaque para os dados relativos ao desemprego em França e na Finlândia e para a decisão de política monetária do banco central da Hungria.

Nos EUA, o mercado imobiliário é habitualmente alvo de atenção por parte dos investidores. E esta terça-feira será conhecida a evolução da construção de casas novas, em Outubro. As estimativas dos economistas consultados pela agência Bloomberg apontam para que estas tenham aumentado 2%, depois da queda de 5,3% registada no mês anterior. Será ainda divulgada a evolução das licenças de construção nos Estados Unidos, também relativa a Outubro.





Carney debate inflação no Reino Unido

O governador do Banco de Inglaterra, Mark Carney, é ouvido na Comissão do Tesouro do parlamento britânico para falar sobre o relatório da inflação no país. Com Carney estará também o economista-chefe do banco central, Andy Haldane.

Recorde-se que Carney aceitou estender o seu mandato à frente do Banco de Inglaterra até ao final de Janeiro de 2020. Ficará assim com as rédeas do banco central mais sete meses do que o inicialmente previsto, uma vez que o mandato terminava em Junho de 2019. Esta extensão vem permitir ao governador gerir a política monetária durante o período do Brexit.





Bitcoin já perde mais de 60% este ano

A bitcoin caiu ontem mais de 9%, fixando-se abaixo dos 5.000 dólares pela primeira vez desde Outubro do ano passado. No acumulado de 2018 já afunda 63%, depois de na semana passada ter perdido 17%.

Os motivos foram, essencialmente, dois: a subdivisão da bitcoin e uma investigação da autoridade reguladora do mercado de capitais dos EUA, a Securities and Exchange Commission (SEC), que a levou a multar duas empresas que não registaram as suas ofertas iniciais de moeda como títulos.





Apple em "bear market" arrasta sector tecnológico… e Wall Street

O sector tecnológico continuou ontem a ceder terreno nos EUA, muito à conta dos desaires da Apple. A nova queda das acções da Apple voltou a fragilizar o sector tecnológico, isto depois de o The Wall Street Journal ter reportado que a empresa da maçã reduziu nas últimas semanas as encomendas à produção dos três modelos de iPhone lançados em Setembro.

A fabricante de iPhones, que contribuiu em grande medida para o mais longo mercado ‘bull’ nas bolsas, que marcou este ano uma década, já afunda assim 20% desde o máximo histórico atingido em Outubro. A Apple atingiu um máximo histórico de 233,47 dólares no passado dia 3 de Outubro e ontem nos mínimos da sessão esteve a negociar nos 184,99 dólares, o que corresponde a uma queda de 20,7% - tendo, assim, entrado em "bear market" (a entrada no chamado mercado urso acontece quando um activo perde pelo menos 20% face ao último máximo antes de iniciar um movimento de descida).

Este mau desempenho estendeu-se às restantes cotadas do sector e acabou por influenciar o desempenho geral das bolsas norte-americanas, com Wall Street a fechar no vermelho.