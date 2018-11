5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quarta-feira os investidores continuarão atentos ao movimento de sell-off nos mercados, com destaque para as acções e o petróleo. Em destaque estará também o facto de a Comissão Europeia se pronunciar sobre os orçamentos dos membros do euro e poder dar um primeiro passo para abrir um Procedimento por Défices Excessivos contra Itália.

Movimento de "sell-off" nos mercados prossegue

O movimento de vendas generalizadas prosseguiu ontem um pouco por todo o mundo. Além do contágio dos desaires de Wall Street aos mercados asiáticos, também as praças bolsistas europeias negociaram no vermelho durante a sessão de terça-feira. Tendência que se manteve nos Estados Unidos, onde os principais índices continuaram a registar fortes quedas.

O sector tecnológico tem sido um dos que está a penalizar mais a negociação dos mercados accionistas, com especial relevo nos EUA para as acções da Apple, que já estão em "bear market" desde segunda-feira – tendo o mesmo acontecido ontem ao índice FANG (Facebook, Amazon, Netflix e Google [detida pela Alphabet]). Também o índice tecnológico norte-americano, o Nasdaq Composite, se aproxima a passos largos de um mercado urso.





Bruxelas pode dar primeiro passo para avançar com sanções a Itália

Espera-se que a Comissão Europeia divulgue esta quarta-feira um relatório sobre a dívida soberana de Itália, que deverá revelar que o país está a violar as regras orçamentais da UE, um primeiro passo para a abertura de um Procedimento por Défices Excessivos (PDE) que pode resultar em sanções.

Além disso, Bruxelas publica também os seus pareceres sobre as propostas de orçamento dos Estados-membros da Zona Euro.





OCDE actualiza as previsões económicas

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) actualiza esta quarta-feira as suas previsões económicas. Em Setembro, anunciou que estima que a economia europeia vai desacelerar mais do que o previsto devido à queda da procura externa. Passou a antecipar uma expansão de 2% do PIB, este ano. Em Março, antecipava um crescimento de 2,3%.

O mesmo aconteceu no que toca às estimativas para 2019. Depois de prever um crescimento de 2,1% no próximo ano, a OCDE passou a estimar que o PIB da região cresça 1,9%.





INE divulga juros implícitos no crédito à habitação

Por cá, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga as taxas de juro implícitas no crédito à habitação, em Outubro, bem como os indicadores da Sociedade da Informação e do Conhecimento - Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas Empresas, em 2018.

Nos EUA, destaque para os pedidos de subsídio de desemprego, na semana passada [anterior: 216 mil], para as encomendas de bens duradouros, em Outubro [anterior: 0,7%; estimativa: -2,1%], para a confiança dos consumidores, medida pela Universidade de Michigan, em Novembro [anterior: 98,3 pontos; estimativa: 98,3 pontos] e ainda para a venda de casas usadas, em Outubro [anterior: -3,4%; estimativa: 1,0%] e para os indicadores económicos avançados, em Outubro [anterior: 0,5%; estimativa: 0,1%].





IEA publica relatório sobre inventário de crude nos EUA

Numa altura em que os preços do petróleo nos mercados internacionais têm estado sob forte pressão, tendo mesmo registado a maior queda de sempre nos Estados Unidos, todos os novos dados têm influência no rumo da matéria-prima. Esta quarta-feira, a Administração de Informação em Energia (sob a tutela do Departamento norte-americano da Energia) divulga os dados relativos aos inventários de crude dos EUA na semana passada, bem como os stocks de destilados e gasolina. Um relatório que será seguido com atenção.

Na sessão de ontem, a fuga dos investidores dos activos de maior risco não isentou o petróleo. A matéria-prima chegou a afundar mais de 5%, num dia em que os investidores estiveram a pressionar o mercado bolsista. Além deste contexto, a pesar na negociação do ouro negro continuou a incerteza sobre a produção mundial de petróleo.