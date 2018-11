5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quarta-feira arranca a oferta pública inicial da Science4you, terminando no dia 14 de Dezembro. Destaque também para os dados provenientes do Reino Unido e para a evolução da Apple, que ontem cedeu à Microsoft o lugar de cotada mais valiosa do mundo.

IPO da Science4you arranca hoje. Estreia prevista para 21 de Dezembro

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) aprovou o prospecto da Science4you. A oferta pública inicial (IPO, na sigla anglo-saxónica) arranca hoje, 28 de Novembro, às 08:30 e termina a 14 de Dezembro às 15:00. 21 de Dezembro é a data prevista para o início da negociação das acções.

O preço de subscrição/compra foi fixado em 2,45 euros por açcão e foi determinado pela Science4you tendo com base uma avaliação efetuada pela Mazars & Associados, SROC, S.A.





Vista Alegre vende acções a 80 cêntimos no aumento de capital

O conselho de administração da Vista Alegre divulgou na terça-feira à noite o prospecto com os termos e condições da operação de aumento de capital e de uma maior dispersão em bolsa. O aumento do capital social da Vista Alegre ascende a 17.418.188,00 euros, passando o capital da empresa de 121.927.316,80 para 139.345.504,80 euros. No prospecto enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa anunciou uma oferta pública de venda de 4.572.275 acções ordinárias já emitidas (OPV), escriturais e nominativas, com o valor nominal de 0,80 euros, representativas de 2,63% do capital social da VAA – Vista alegre Atlantis (pós aumento de capital) e uma oferta pública de subscrição de 4.572.275 novas acções (OPSA), ambas destinadas ao público em geral.

Além disso, anunciou também uma oferta particular institucional que tem por objecto 17.200.460 novas acções a serem subscritas no âmbito de aumento de capital; e 4.136.819 acções já emitidas a serem alienadas pelo oferente (a Visabeira, actual accionista maioritário da VAA), dirigida a um conjunto de investidores qualificados seleccionados pelo emitente (VAA) e pelo oferente (Visabeira). Adicionalmente, o oferente poderá ainda, e por sua exclusiva iniciativa, aumentar o número de acções a alienar no âmbito da oferta institucional na modalidade de OPV até um máximo de 13.063.641 acções VAA, passando assim a oferta institucional a compreender até 34.400.920 acções a alienar, para uma dispersão máxima de até 25% do capital social da sociedade, após o referido aumento de capital, refere o prospecto.





Jerome Powell discursa num evento em Nova Iorque

O presidente da Reserva Federal dos EUA (Fed) vai participar num evento em Nova Iorque.

Jerome Powell deverá dar novas pistas sobre as próximas decisões da entidade, num momento em que a maior parte das entidades antecipa mais uma subida das taxas de juro no próximo mês e outras duas na primeira metade de 2019.





Banco de Inglaterra apresenta relatório de estabilidade financeira

O Banco de Inglaterra (BoE) publica esta quinta-feira o seu Relatório de Estabilidade Financeira, onde constam as suas avaliações sobre o impacto económico do Brexit.

Além disso, a instituição liderada por Mark Carney apresenta os resultados completos dos seus testes de stress anuais aos principais bancos britânicos.