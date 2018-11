5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Na sessão de ontem, os preços do petróleo começaram por perder terreno, a caírem para mínimos de mais de um ano, após as declarações do presidente russo, Vladimir Putin, que sugeriu que nada iria fazer para estabilizar o custo desta matéria-prima. Entretanto, a meio da tarde, o "ouro negro"acabou por inverter a tendência e entrar em terreno positivo. A recuperação começou assim que a Rússia aceitou a necessidade de reduzir a produção, em conjunto com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, de acordo com fontes do sector citadas pela CNBC.

As cotações do crude encerraram com ganhos em torno de 1% nos principais mercados internacionais, depois de o Brent do Mar do Norte (negociado no mercado londrino) ter chegado a somar 2,74% e de o WTI (crude referência dos EUA, transaccionado no mercado nova-iorquino) ter chegado a subir 3,80%.