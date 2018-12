5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta terça-feira tem início a visita oficial do presidente chinês, Xi Jinping, a Portugal. Em bolsa, o BCP poderá estar a reagir ao facto de Norberto Rosa já não ir para a administração do banco. Destaque ainda para o governador do Banco de Inglaterra, Mark Carney, que discursa no parlamento britânico tendo como tema fulcral o impacto do Brexit na economia do Reino Unido.

Começa visita oficial de Jinping a Portugal

Xi Jinping visita Portugal oito anos depois da última visita de um presidente chinês a Lisboa. Vão ser assinados, segundo o "site" da Presidência, cerca de 19 acordos no âmbito desta visita, mas o Governo só os divulgará na quarta-feira.

A China tem investido no sector energético português. Além da EDP, área de comercialização de electricidade, através da China Three Gorges e CNIC, o Governo chinês também investiu na REN, responsável pelo transporte de energia. A presença da China na REN é através da State Grid. Mas o país tem também realizado investimentos noutros sectores, como a banca, seguros e aviação. E mais recentemente é dos principais investidores em imobiliário, para o que muito contribuíram os vistos "gold".





Norberto Rosa já não vai para o BCP

O antigo administrador da Caixa Geral de Depósitos, Norberto Rosa, não vai, afinal, integrar a equipa de administração do Banco Comercial Português, cuja nomeação para o cargo estava à espera há vários meses do Banco Central Europeu.

Norberto Rosa foi o único dos administradores propostos pelos accionistas do banco que mereceu questões adicionais por parte do Banco Central Europeu. O nome foi aprovado em Maio, juntamente com os outros 16 administradores, mas todos entraram em funções em Julho, ao contrário de Norberto Rosa. Faltava a luz verde de Frankfurt. Nunca chegou. E já não vai ser precisa. O ex-BdP e ex-CGD vai para a Associação Portuguesa de Bancos.





Mark Carney discursa no parlamento britânico

O governador do Banco de Inglaterra, Mark Carney, vai discursar no parlamento britânico. O responsável pelo banco central deverá ser questionado sobre os riscos para a estabilidade financeira no país e o impacto do Brexit, sobretudo num cenário de saída desordenada.