5 coisas que precisa de saber para começar o dia

As notícias relacionadas com o Brexit e a guerra comercial EUA/China têm marcado o ritmo das bolsas e mercado cambial e hoje não será diferente.

May adia votação do acordo do Brexit?

Theresa May insiste em manter a votação do acordo alcançado com a União Europeia sobre o Brexit para esta terça-feira, 11 de Dezembro. Têm sido várias as vozes a defender que a primeira-ministra britânica deveria recuar e pedir a Bruxelas para renegociar os termos do acordo, pois o chumbo do documento que está em cima da mesa é quase garantido no Parlamento britânico. A Stephen Barclay, o ministro do Reino Unido para o Brexit, reiterou que não há planos para adiar a votação e que o Governo está preparado para sair da União Europeia sem acordo, embora ressalvando que este será um cenário "difícil" e "indesejável". Dado as reviravoltas que este tema tem registado, hoje é mais um dia para estar atento ao que se passa em Londres.



Tensão EUA/China continua a penalizar mercados?

A semana passada voltou a ser negra para os mercados accionistas, com o índice norte-americano S&P500 e o europeu Stoxx600 a perderem mais de 3% devido ao agravar dos receios com a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. As notícias deste fim-de-semana não são animadoras a este respeito, pois a China convocou o embaixador dos Estados Unidos em Pequim para protestar contra a detenção da directora financeira da operadora de telecomunicações chinesa Huawei e pediu a Washington que abandone o pedido de extradição. A administração Trump tenta separar este caso das negociações sobre o comércio, mas não está fácil.