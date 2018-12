5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Termina subscrição das acções da Science4you

A operação de colocação em bolsa da Science4you, que arrancou a 28 de Novembro, termina esta sexta-feira. Se tudo se confirmar, a empresa liderada por Miguel Pina Martins deverá estrear as acções no dia 21 de Dezembro.

A operação compreende uma oferta pública de subscrição (OPS) no montante máximo de 8,25 milhões de euros e uma oferta pública de venda (OPV), por parte de um conjunto de actuais accionistas, no montante máximo de cerca de 6,75 milhões de euros, com a subsequente admissão à negociação. A empresa tem entre os seus principais investidores o Millennium Fundo de Capitalização, a Portugal Ventures e o Banco Europeu de Investimento.





Registos de carros novos na União Europeia

Depois das vendas de carros novos de passageiros terem caído pela primeira vez em seis meses, em Setembro, são divulgados esta sexta-feira os registos de novos carros na União Europeia.

Em Portugal, as vendas também têm vindo a cair. Em Novembro, registaram uma quebra de 9,4%, somando o terceiro mês consecutivo de descida em termos homólogos.





DBRS pode pronunciar-se sobre Reino Unido

A agência de notação financeira DBRS tem agendada para esta sexta-feira uma possível acção de rating para o Reino Unido e para a Dinamarca. Já a Fitch poderá pronunciar-se sobre a classificação e perspectiva para a evolução das dívidas soberanas da Turquia, Irlanda e Dinamarca.