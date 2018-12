5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Hoje há bruxaria nos mercados

Hoje é dia de bruxaria quádrupla ("quadruple witching") nos mercados de ambos os lados do Atlântico. E quádrupla porque se dá o vencimento simultâneo de quatro contratos: futuros e opções sobre índices e sobre acções, tanto nos EUA como na Europa. O nome do dia faz assim referência a estes quatro vencimentos e às bruxas. Mas porquê as bruxas? Os mercados têm o termo ‘witching hour’ (a hora da bruxa) que é a última hora de negociação da sessão bolsista. Uma vez que o vencimento destes quatro tipos de contratos exerce grande influência no desempenho do mercado, o termo é tido como adequado para a situação, já que essa "hora da bruxa" será um curto período em que quem pratica feitiçaria fica especialmente mais activo e poderoso.

Assim sendo, este é um dia historicamente mais volátil, especialmente na última hora de negociação, com um elevado volume de transacções. Isto porque os investidores que precisam de fechar posições podem movimentar o mercado a qualquer preço, levando as cotações a oscilarem erraticamente. O ‘quadruple witching’ ocorre quatro vezes por ano, nas terceiras sextas-feiras dos meses de Março, Junho, Setembro e Dezembro.





Serviços federais param nos Estados Unidos? Wall Street reage mal

No passado dia 11 de Dezembro, o presidente dos EUA disse que teria "orgulho" em encerrar os serviços públicos nacionais se a sua pretensão orçamental do muro na fronteira com o México não fosse atendida. "Serei eu a provocar a paralisação [dos serviços públicos]. E terei orgulho em encerrar os serviços governamentais a bem da segurança na fronteira", declarou. A última vez que houve perigo de "shutdown" foi em Fevereiro passado. E aconteceu mesmo, com os serviços públicos do país a paralisarem durante três dias. Ao terceiro dia de "shutdown", os legisladores norte-americanos acabaram por delinear um acordo para a reabertura dos serviços do governo federal.

Agora, uma vez mais, a Câmara dos Representantes e o Senado dos EUA (ambas as casas do Congresso) têm de aprovar um projecto de lei que permita que as agências federais do país possam continuar a ser financiadas, evitando assim um "shutdown" a partir desta sexta-feira. Mas Trump tem a última palavra e ameaça vetar se não conseguir o financiamento que pretende para o ambicioso muro na fronteira com o México.

Wall Street, que tem caído fortemente, à conta dos receios em torno de um abrandamento económico global e das tensões entre os EUA e a China, viu ontem agravado o movimento de sell-off com esta possibilidade de paralisação dos serviços federais.





INE divulga preço das casas. E há PIB dos EUA, Reino Unido e França

O Instituto Nacional de Estatística divulga esta sexta-feira a evolução do índice de preços da habitação no terceiro trimestre. Este índice tem registado subidas expressivas. No segundo trimestre, o índice de preços subiu mais de 11%.

Na Zona Euro, será conhecida a evolução do PIB de França, bem como a confiança dos consumidores alemães e italianos. Destaque ainda para o PIB do Reino Unido.