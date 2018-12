5 coisas que precisa de saber para começar o dia

As bolsas dos EUA voltaram às quedas na sessão de ontem, mas conseguiram inverter na última hora de transacção. Não a tempo de contagiarem positivamente as praças europeias, que regressaram à negociação com fortes quedas, para mínimos de Novembro de 2016. Destaque para o PSI-20, que está em “bear market”.

PSI-20 está em "bear market"

O PSI-20 desceu ontem 1,14% para 4.587,45 pontos e atingiu o valor mais baixo desde Fevereiro de 2017. O índice português já acumula uma queda superior a 21% face ao máximo do ano, fixado em Maio, pelo que, tal como uma outra série de índices mundiais, também já está em "bear market" (terminologia usada quando um activo desvaloriza mais de 20% face ao último pico). O alemão DAX, o italiano FTSE MIB, o norte-americano Nasdaq Composite e o nipónico Topix são alguns dos índices mundiais que também já caem mais de 20% face aos máximos.

Quando esteve em máximos do ano, o PSI-20 acumulava uma subida anual de mais de 5%. Agora o saldo é negativo e superior a 15%, anulando o ganho conquistado em 2017.





Wall Street com recuperação fulgurante na última hora

Os principais índices bolsistas dos EUA encerraram em alta na sessão de quinta-feira, após uma espectacular recuperação nos últimos 60 minutos de transacção. Durante o dia estiveram em terreno negativo, depois de na véspera terem registado a melhor sessão em três anos – com o shutdown, a guerra comercial e o abrandamento económico mundial a pesarem no sentimento dos investidores. Mas entretanto o vento mudou e o optimismo regressou ao outro lado do Atlântico.

O movimento negativo das praças norte-americanas durante grande parte do dia propagou-se em força às congéneres europeias, que regressaram ontem à negociação depois de dois dias encerradas. O agregador de referência Stoxx 600 recuou para mínimos de Novembro de 2016.





INE divulga avaliação bancária na habitação

Por cá, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta sexta-feira três indicadores relativos a Novembro: o inquérito à avaliação bancária na habitação; o índice de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas no comércio a retalho; e os índices de produção industrial. Teremos ainda a execução orçamental de Novembro.