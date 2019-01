5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quarta-feira, as bolsas regressam à negociação depois de terem vivido o seu pior ano desde a crise financeira. Os mercados poderão reagir à mensagem conciliadora do presidente Xi Jinping, enquanto no Brasil os investidores vão reflectir as promessas do novo presidente Jair Bolsonaro.

Bolsas regressam à negociação depois do pior ano em uma década

As bolsas regressam à negociação esta quarta-feira, 2 de janeiro, depois de terem vivido o pior ano desde a crise financeira de 2008.



Na Europa, o Stoxx600 acumulou perdas superiores a 13%, num no marcado pela incerteza em torno do Brexit e pela crise orçamental em Itália. Também nos Estados Unidos, o S&P500 viveu o seu pior ano em uma década, sobretudo devido à guerra comercial com a China promovida pela administração Trump.



A guerra comercial teve um impacto ainda mais forte nos mercados asiáticos com a tensão entre os dois países a tirarem o índice de referência da China para o pior desempenho entre os maiores índices mundiais.



Mercados reagem à mensagem de Xin Jinping?

A guerra comercial, que marcou 2018, vai prolongar-se no novo ano, que arranca num contexto de tréguas entre os dois países, acordadas no início de dezembro. Ontem, numa mensagem a marcar os 40 anos do estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e os Estados Unidos, o presidente Xi Jinping referiu que a história demonstra que a cooperação é a melhor opção tanto para Pequim como para Washington. Uma mensagem conciliadora que poderá ser interpretada pelos mercados com um sinal de progresso nas tensões entre os dois países.



Bolsonaro anima negociação no Brasil?

A bolsa brasileira deverá reagir às palavras do novo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que tomou posse na terça-feira, prometendo uma reforma ampla no país, capaz de devolver ao Brasil um lugar de destaque na cena internacional.



No capítulo da economia, Bolsonaro prometeu trazer a marca da confiança e do livre mercado. "O Governo não gastará mais do que arrecada. Realizaremos reformas estruturantes essenciais para a saúde financeira e sustentabilidade das contas públicas", afirmou, garantindo que todo o setor produtivo terá menos regulamentação e burocracia.



Quando Bolsonaro venceu a segunda volta das eleições, em Outubro, a bolsa brasileira atingiu máximos históricos.

Revelados dados da indústria na Zona Euro

Num dia praticamente vazio, em termos de agenda, a IHS Markit revela o PMI para a indústria, na Zona Euro, um indicador relevante para medir a evolução da atividade deste setor.



Trump reúne com líderes do Congresso para debater segurança das fronteiras

Donald Trump deverá renuir-se esta quarta-feira com os líderes do Congresso para debater a segurança das fronteiras, um encontro que poderá marcar progressos no shutdown do governo que se iniciou a 22 de Dezembro.



Esta quarta-feira, a Câmara dos Representantes e o Senado vão reunir-se para marcar o último dia do Congresso de 2017-2018, controlado pelos republicanos, sem sinais de um plano viável para acabar com a paralisação de cerca de um quarto do governo federal, que afeta cerca de 800.000 trabalhadores.