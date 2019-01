5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta sexta-feira, os investidores vão estar atentos às palavras do presidente da Fed, Jerome Powell, que vai estar numa conferência económica juntamente com os antigos líderes do banco central, Janet Yellen e Ben Bernanke. Dados económicos nos EUA e Zona Euro também vão centrar atenções.

Líderes da Fed em encontro sem precedentes

O presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell, e os seus predecessores Janet Yellen e Ben Bernanke vão estar reunidos, no mesmo painel, na conferência anual da American Economic Association (AEA), em Atlanta.



Como a Fed é, nesta altura, uma das principais preocupações do mercado, os comentários de Powell poderão mudar rapidamente o sentimento dos investidores. O presidente da Reserva Federal agitou o mercado depois da última reunião de política monetária, a 19 de Dezembro, quando disse que a redução do balanço da Fed está em "piloto automático", uma surpresa para aqueles que esperavam mais flexibilidade por parte do banco central, devido ao agravamento das condições financeiras e dos receios de recessão.

Recorde-se que a Fed anunciou, em dezembro, o quarto aumento de juros de 2018 e antecipou mais duas subidas este ano.



Investidores atentos aos dados do desemprego nos EUA…

Os investidores vão estar atentos à divulgação dos dados sobre a criação de postos de trabalho e taxa de desemprego nos Estados Unidos, numa altura em que os sinais de desaceleração, juntamente com a subida dos juros da Fed, estão a gerar preocupações nos mercados.



Segundo as estimativas recolhidas pela Bloomberg, os Estados Unidos deverão ter criado mais 180 mil postos de trabalho em dezembro, enquanto a taxa de desemprego ter-se-á mantido nos 3,7%, um mínimo de 48 anos.



Além dos dados do desemprego, será divulgado o PMI compósito (indústria e a serviços) um dia depois de o Institute for Supply Management (ISM) ter revelado que o seu índice que mede a atividade industrial caiu 5,2 pontos, para 54,1 no mês passado, o nível mais baixo desde novembro de 2016.

...e à inflação e PMI na Zona Euro

Na Zona Euro, serão revelados os dados da inflação em dezembro, pelo Eurostat, e do PMI compósito, pela IHS Markit, um indicador que mostra a evolução da indústria e dos serviços na região. Em Portugal, também o INE vai divulgar a taxa de inflação de dezembro.



Petróleo em destaque com dados das reservas da AIE



A Administração de Informação de Energia (AIE) dos Estados Unidos vai revelar os dados sobre as reservas de crude norte-americanas, na semana terminada a 28 de dezembro.



Uma descida das reservas poderá impulsionar as cotações do petróleo, que têm sido animadas pelos sinais de que a OPEP está a reduzir a sua produção.



Na quinta-feira, uma pesquisa da Reuters mostrou que os membros do cartel produziram 32,68 milhões de barris por dia, em dezembro, uma descida de 460 mil face ao mês anterior.

Trump volta a reunir com líderes do Congresso

O presidente Donald Trump vai voltar a reunir-se com os líderes democratas e republicanos no Congresso depois de o encontro de quarta-feira ter terminado sem sinais de progresso par colocar fim ao shutdown do governo.



A exigência de Trump de um financiamento de 5 mil milhões de dólares para a construção de um muro ao longo da fronteira entre os EUA e o México desencadeou a paralisação que afetou cerca de um quarto do governo federal e 800.000 trabalhadores federais.