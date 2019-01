5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Minutas da Fed deixam dicas sobre subida de juros nos EUA

Serão divulgadas esta tarde as minutas da Reserva Federal dos EUA, relativas ao encontro de 18 e 19 de dezembro, no qual foi decidida a quarta e última subida de juros do ano. Em 2019, a instituição prevê subir os juros, pelo menos, mais duas vezes. Mas, caso a economia comece a abrandar, o banco central poderá repensar a sua política de normalização. Além das minutas, esta quarta-feira serão vários os responsáveis da Fed com discursos previstos: Raphael Bostic, de Atlanta; Charles Evans, de Chicago; e Eric Rosengren, de Boston.



Brexit regressa ao parlamento britânico

O debate sobre o Brexit regressa esta quarta-feira ao parlamento britânico, com Theresa May a tentar evitar uma derrota na votação do acordo para o Brexit. O acordo deverá ser votado na semana que começa a 14 de janeiro, sendo amplamente esperado o chumbo do acordo fechado no final do ano passado.



INE publica dados do comércio internacional

O Instituto Nacional de Estatística publica esta quarta-feira os dados do comércio internacional da economia portuguesa nos primeiros 11 meses do ano, o que dará mais sinais sobre o comportamento da economia no último trimestre de 2018. Em outubro as exportações e as importações aceleraram, com as vendas para o exterior a aumentarem 5,9% e as compras a subirem um pouco menos (+5,3%).

Taxa de desemprego na Zona Euro e exportações na Alemanha

Os dados que têm sido divulgados na Zona Euro neste arranque de ano confirmam a tese de um abrandamento económico pronunciado na região. Esta quarta-feira há mais um indicador relevante a ser publicado: pelas 10:00 o Eurostat divulga a taxa de desemprego de novembro. As estimativas apontam para uma estabilização da taxa em 8,1%. Será também conhecida a evolução das exportações na Alemanha (economista estima queda de 0,3% em novembro).

EUA revelam "stocks" de petróleo

O petróleo tem estado neste arranque de ano a recuperar fortemente das fortes perdas sofridas no último trimestre de 2018. A expectativa de os cortes nas exportações da OPEP será suficiente para fazer face à procura e assim deixar o mercado em equilíbrio tem justificado as subidas mais recentes. Esta quarta-feira os Estados Unidos publicam os dados semanais dos "stocks" no país, que deverão condicionar o rumo das cotações da matéria-prima a partir das 15:30 (hora de Lisboa).