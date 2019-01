5 coisas que precisa de saber para começar o dia

REN perde batalha contra taxa sobre a energia

Os argumentos apresentados pela REN que alegavam a inconstitucionalidade da contribuição extraordinária sobre o setor energético não foram acolhidos pelo Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional considera que a taxa sobre a energia não viola a Constituição. Uma decisão que poderá levar a que as queixas da EDP e da Galp conheçam o mesmo desfecho.





