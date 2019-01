5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A Jerónimo Martins vai revelar as suas vendas preliminares do ano passado, no mesmo dia em que a época de resultados da banca americana começa.

Jerónimo Martins revela vendas preliminares

A Jerónimo Martins dará aos investidores números do ano passado. Depois do fecho do mercado a dona do Pingo Doce e da Biedronka vai revelar as suas vendas preliminares de 2018, com os investidores a ficarem com uma ideia de como foi o final do ano passado. Os analistas do BPI admitem um quarto trimestre "difícil" na Polónia, mas que não terá impedido a Jerónimo Martins de registar uma subida no seu volume de negócios no ano passado para mais de 17 mil milhões de euros.





Época de resultados da banca arranca nos EUA

A época de resultados nos EUA vai começar. A banca estará em grande destaque esta semana. Já esta segunda-feira serão conhecidos os resultados do Citigroup. E ao longo da semana serão ainda divulgados os números do JPMorgan, do Bank of America, do Goldman Sachs e do Morgan Stanley.





May em contra-relógio com "tempo" da União Europeia