5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta terça-feira a Jerónimo Martins estará a reagir ao aumento das suas vendas em 2018. Lá fora, o destaque vai para a votação do acordo do Brexit no parlamento britânico.

Brexit votado no parlamento britânico

Depois de ter sido adiada no final do ano passado, a votação do acordo do Brexit no parlamento britânico está agendada para esta terça-feira.

Tudo aponta para que o tratado jurídico do Brexit seja rejeitado pela maioria dos deputados. E esta expectativa de "chumbo" levou a que o parlamento britânico tivesse aprovado, na semana passada, uma emenda que obriga Theresa May a apresentar, num prazo de três dias, um plano B para a saída da União Europeia em caso de não acordo.

May garante que o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia é o melhor possível e pediu ontem aos deputados britânicos que dessem uma segunda oportunidade ao compromisso alcançado entre Londres e Bruxelas.





Vendas da Jerónimo Martins sobem 6,5% em 2018

O volume de negócios da Jerónimo Martins aumentou 6,5% no ano passado, ascendendo a 17,3 mil milhões de euros, indicou na segunda-feira o grupo retalhista. O valor correspondeu às estimativas dos analistas do BPI.

Os números foram divulgados após o fecho da bolsa, pelo que as acções da dona do Pingo Doce estarão a reagir na sessão de hoje.





JPMorgan reporta resultados

O banco norte-americano JPMorgan divulga hoje os seus resultados do quarto trimestre, ficando assim a saber-se também os números do conjunto do ano fiscal.

A banca dos EUA arrancou esta semana com a publicação das suas contas, tendo ontem sido a vez do Citigroup – que fechou o quarto trimestre com lucros acima do esperado pelos analistas (e que traduzem uma subida de 26% em termos homólogos), ainda que as receitas tenham ficado aquém das previsões.