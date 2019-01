5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quinta-feira os mercados irão estar a reagir à sobrevivência de May à moção de censura e à manutenção de Tsipras à frente do governo até às eleições de outubro próximo. E há contas do Morgan Stanley e da Netflix.

May sobrevive a moção de censura e Tsipras fica até às eleições

O parlamento britânico segurou ontem a primeira-ministra, no dia seguinte a ter chumbado o acordo do Brexit. Theresa May quer agora dialogar com os outros partidos para encontrar uma solução, mas as linhas de vermelhas traçadas dificultam um desfecho positivo.

Na Grécia, o primeiro-ministro, Alexis Tsipras, ultrapassou a moção de confiança a que se tinha sujeito na sequência da demissão do seu ministro da Defesa. Com 151 votos favoráveis e 148 contra, o também líder do Syriza venceu mesmo à justa, já que se ficou pelo limiar mínimo que garantia a aprovação da moção de confiança. Se perdesse, abria-se via à convocação de eleições antecipadas - assim fica atè às eleições de outubro próximo.

Os mercados vão estar hoje a reagir a estes dois desenvolvimentos, já que ambos se deram após o fecho das bolsas europeias.





A inflação na Zona Euro

Hoje é dia de novos indicadores económicos na Zona Euro: o índice de preços no consumidor em dezembro [anterior: 1,9%; estimativa: 1,6%], e os dados da construção relativos a novembro [anterior: -1,6%].

Nos Estados Unidos, destaque para os dados da construção de casas em dezembro [anterior: 3,2% ; estimativa: -0,2%], bem como para os pedidos de subsídio de desemprego, na semana passada [anterior: 216 mil].





Morgan Stanley e Netflix apresentam contas

Prossegue a bom ritmo a divulgação de resultados nos Estados Unidos. Esta quinta-feira será a vez de o Morgan Stanley e a Netflix reportarem os seus números do quarto trimestre, ficando assim a saber-se também os números do conjunto do ano fiscal.