5 coisas que precisa de saber para começar o dia

May apresenta plano B para o Brexit

Depois de um fim de semana passado em Chequers, na calma da casa de campo oficial da primeira-ministra, Theresa May regressa hoje à agitação londrina para apresentar, no parlamento, o plano alternativo ao acordo do Brexit. Nos últimos dias May foi obrigada a intensas negociações com colegas dos divididos governo "torie" e Partido Conservador, bem como com membros das forças da oposição e líderes europeus como a chanceler alemã Angela Merkel. A líder conservadora tentou recolher apoios para o plano B que tem de entregar, até esta segunda-feira, na Câmara dos Comuns, isto na sequência do retumbante chumbo ao acordo de saída negociado com Bruxelas.



PIB da China influencia abertura das praças europeias

O abrandamento da economia chinesa é um dado adquirido. Hoje saber-se-á a dimensão da travagem daquela que é a segunda maior economia do mundo. Quando as bolsas europeias abrirem já terão sido publicados importantes indicadores económicos na China. O mais relevante diz respeito à evolução do PIB e as perspetivas não são animadoras: o crescimento terá ficado em 6,6% em 2018 (pior resultado desde 1990) e 6,5% no quarto trimestre (pior resultado desde a crise financeira de 2009). O Governo chinês publica também dados da produção industrial e vendas a retalho de dezembro.