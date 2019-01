5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A Sonae divulga esta quarta-feira, após o fecho da bolsa nacional, os dados preliminares das suas vendas em 2018. O Haitong, na nota de "research" a que Negócios teve acesso, antecipa os números das vendas, apontando para receitas de 5.870 milhões de euros, um crescimento de 7% face a 2017. O EBITDA recorrente deverá ter aumentado em 4% para 354,2 milhões de euros. O Haitong diz que a Sonae deverá continuar a beneficiar da evolução do consumo em Portugal, prevendo-se que outubro e novembro tenham sido fortes nos dois segmentos do retalho (alimentar e não alimentar). Uma tendência que deverá ter persistido em dezembro.

Já os analistas do BPI estimam que as vendas da retalhista tenham aumentado 6%, em 2018, para um total de 5.583 milhões de euros, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Considerando apenas o quarto trimestre do ano passado, o crescimento terá sido de 4% para 1.550 milhões de euros.





BCP prepara emissão de dívida subordinada perpétua

O BCP está a preparar uma emissão de dívida subordinada perpétua para reforçar os rácios de capital. A instituição financeira liderada por Miguel Maya já contratou vários bancos para explorar a possibilidade de vir a emitir esta dívida, classificada como instrumento de fundos próprios adicionais de nível 1 (AT1). O banco mandatou o "Millennium BCP, o Credit Suisse Securities, o J.P. Morgan e o UBS Investment Bank para organizarem um conjunto de reuniões com investidores qualificados em Lisboa, Londres e Paris, a terem lugar a 23 de janeiro", lê-se no comunicado divulgado ontem na CMVM.





"Dependendo das condições de mercado, o banco poderá decidir realizar em seguida uma emissão de títulos de dívida subordinados perpétuos, denominada em euros, a taxa fixa, com possibilidade de reembolso antecipado, por parte do banco, a partir do final do 5.º ano", referiu a instituição financeira.





Ford apresenta resultados

A divulgação de contas prossegue um pouco por todo o mundo e hoje o destaque vai para os números do quarto trimestre da fabricante automóvel Ford.

Serão ainda reportados os números da Comcast, Procter & Gamble, Texas Instruments e United Technologies, entre outros.





Merkel discursa em Davos

A chanceler alemã, Angela Merkel, discursa hoje no Fórum Económico Mundial, em Davos (Suíça), que decorre até sexta-feira. O ministro-adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, também marcará hoje presença no evento, presidindo à delegação portuguesa.

Paralelamente, a Bloomberg promove o debate "The Smart Economy" (A Economia Inteligente) durante o Fórum, que tem como objetivo focar-se na nova vaga de inovação em prol de uma economia global mais sustentável.





Confiança dos consumidores na Zona Euro em foco

A semana é marcada pela divulgação de vários indicadores económicos relevantes. Esta quarta-feira será conhecida a evolução da confiança dos consumidores na Zona Euro, em Janeiro. Segundo as previsões da Bloomberg, o indicador deverá ter baixado de -6,2 para -6,5 pontos.

Serão também divulgados os dados da confiança dos consumidores na Dinamarca e na Turquia.