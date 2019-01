5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quarta-feira o banco central dos EUA anuncia a sua decisão de política monetária, mas não se espera que mexa nos juros. Já a Amazon apresenta as suas contas. Os investidores estarão também a reagir aos desenvolvimentos no domínio do Brexit. Também há muitos dados económicos, com destaque, por cá, para os números do desemprego.

Fed deixa juros inalterados

A Reserva Federal dos Estados Unidos termina hoje a sua primeira reunião de política monetária do ano, com uma decisão sobre os juros.

Num momento em que aumentam os receios de um abrandamento na economia global, os economistas antecipam que o banco central norte-americano mantenha a taxa dos fundos federais inalterada, assim como a sua estratégia de redução do balanço.





Apple reage aos resultados do primeiro trimestre…

A Apple apresentou ontem, já depois do fecho da bolsa, lucros acima do esperado relativamente ao seu primeiro trimestre fiscal. Além disso, as suas estimativas para as receitas do trimestre em curso foram superiors ao previsto, o que animou os investidores, com as ações a reagir em alta na negociação fora de horas (o chamado "after hours") em Wall Street.