5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quinta-feira teremos os dados do PIB e do desemprego na Zona Euro, bem como os números da inflação por cá. Em destaque estará a nova oferta de troca de dívida pelo IGCP.

IGCP faz nova oferta de troca para adiar reembolso de dívida para 2028

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) vai avançar com nova oferta de troca de dívida, recomprando títulos que chegam à maturidade em 2020 e vendendo obrigações que só terão de ser reembolsadas em 2028.



A oferta acontece hoje, 31 de janeiro, e surge pouco mais de um mês depois de o IGCP ter realizado uma oferta de troca que teve precisamente o mesmo objetivo: alongar a maturidade da dívida portuguesa, adiando o reembolso de obrigações aos investidores.



Inflação por cá e PIB na Zona Euro

Por cá teremos esta quinta-feira a divulgação, pelo INE, da estimativa rápida do IPC/IHPC, em janeiro, bem como as estatísticas de preços da habitação ao nível local, no terceiro trimestre.

Já o produto interno bruto (PIB) da Zona Euro deverá ter crescido 1,2% no quarto trimestre de 2018, face a igual período do ano anterior, segundo as previsões dos economistas consultados pela agência Bloomberg. Este crescimento representa uma desaceleração face à subida 1,6% no terceiro trimestre.

Da Zona Euro virão também os dados relativos ao desemprego, números que serão igualmente conhecidos no que respeita à Alemanha e Dinamarca. Destaque ainda para a inflação em França e para a confiança dos consumidores britânicos.



Fed deixa juros inalterados e muda discurso

A Reserva Federal dos Estados Unidos decidiu ontem, sem surpresas, manter os juros diretores no atual intervalo entre 2,25% e 2,5%. Mas mudou substancialmente a linguagem do seu discurso. Não só não disse quantas vezes prevê mexer nos juros este ano, como também abriu a porta a que a próxima mexida possa ser para cima ou para baixo.



O presidente da Fed, Jerome Powell declarou, em conferência de imprensa, que a justificação para se subir os juros "de certo modo, enfraqueceu". E esta foi, segundo a CNBC, a sua confirmação mais evidente – até à data – de que o banco central está a mudar o tom no que diz respeito ao aumento das taxas de juro. Com esta mudança de discurso, as bolsas norte-americanas reforçaram a tendência de subida. O Dow Jones disparou de imediato mais de 400 pontos. Hoje serão as bolsas europeias a reagir a este novo dado.



Amazon, Samsung, Nomura e Shell reportam contas

Prossegue a bom ritmo a apresentação de resultados um pouco por todo o mundo. Hoje o destaque vai, na Europa, para a anglo-holandesa Royal Dutch Shell. Na Ásia, teremos em evidência as contas da sul-coreana Samsung e do japonês Nomura.

Nos EUA continuam em destaque os números das tecnológicas. Hoje será a vez da Amazon divulgar os resultados do quarto trimestre – ficando assim a conhecer-se também as contas do conjunto do ano.



Facebook, Microsoft e Tesla reagem aos resultados

Foram muitas as empresas norte-americanas que ontem divulgaram as suas contas após o fecho da sessão bolsista em Wall Street.

As ações dessas cotadas, nomeadamente Facebook, Microsoft, Tesla, Qualcomm e PayPal, reagiram de imediato na negociação fora de horas do outro lado do Atlântico, mas os investidores estarão a fazer refletir os últimos dados no horário regular da sessão desta quinta-feira.